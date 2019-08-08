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不斷更新／強颱利奇馬來襲！ 各縣市停班課資訊看這邊

高潞遭時力開鍘 台大教授鄭秀玲遞補不分區立委

注意！新竹地區這些醫院明仍有看門診

2019-08-08 20:32聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

利奇馬颱風來襲，明天（9日）新竹縣市均停止上班上課，新竹各大醫院也馬上發出相關消息，目前已知新竹國泰綜合醫院、台大醫院新竹分院明日門診停診，急診及住院服務照常，而中醫大新竹附醫及新竹馬偕仍提供門診。

新竹國泰綜合醫院明天門診、各項檢查業務及門診手術均暫停，急診、住院服務照常。

台大醫院新竹分院同樣急診照常，門診及夜診則停診。

中醫大新竹附醫明天急、門診照常。

新竹馬偕醫院明天至後天也依舊提供門診、急診、住院醫療服務。

目前已知新竹國泰綜合醫院、台大醫院新竹分院8月9日門診停診，急診及住院服務照常。...
目前已知新竹國泰綜合醫院、台大醫院新竹分院8月9日門診停診，急診及住院服務照常。圖／本報系資料照
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新竹台大醫院中醫
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