騎樓整平 苗栗縣完成5公里 後續選定竹南博愛街

2019-08-08 18:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣政府爭取內政部營建署補助辦理苗栗市中山路、中正路騎樓整平計畫，計畫從2012年起到今年7月底，完成6期工程，總長度累計4925公尺，訂為後續計畫示範路段。苗縣府指出，該計畫讓老弱婦孺和身心障礙者，在騎樓下走得更舒適且安全，下波計畫選在竹南鎮博愛街。

苗縣府工商發展處長黃智群說，縣府從2012年起開始爭取營建署補助辦理苗栗市騎樓整平計畫，含跨年度工程共6期，爭取逾2000萬元補助款，連同縣府自籌約300萬元總計2335萬元經費，完成中正及中山路南苗至北苗段4925公尺的騎樓整平工程。

黃智群說，施工時間需6到8個月，牽涉店家進出可能影響生意，難免出現阻力，不過在里長和民代協助溝通，分期順利完成，也作為苗縣推動騎樓整平計畫的示範區。

苗栗縣長徐耀昌今到現場實地勘查騎樓整平現況，苗栗市長邱鎮軍等人，實際陪同家庭主婦推嬰兒，還有身心障礙者坐輪椅走一段騎樓，感受騎樓整平後的舒適與安全。縣長徐耀昌眼尖發現騎樓旁突出電箱，有危及行人安全之虞，當場指示盡快改善小缺失。

徐耀昌說，騎樓是台灣建築物的特色之一，由於興建時間不同，或早期為避免下雨淹水而墊高基礎，造成騎樓出現高低不平整的現象，後來逐漸為民眾所詬病，表面上可能抬腳多跨一步即可解決，但對菜籃族、孕婦、幼兒、老人家和身心障礙者來說，卻是一大困擾。

徐耀昌說，縣府近年來致力達成無障礙生活環境及友善城市為目標，苗栗市中正及中山路騎樓的整平計畫，搭配火車站周邊的前瞻計畫，極具指標性示範作用。

徐耀昌說，騎樓整平計畫須協調沿線商家達成共識，後續才能施工，感謝里長、代表和地方仕紳的協助，還有店家能充分配合，建立無障礙的優質人行環境系統，可說功德一件，尤其一些老舊街道的確有重新改造的必要，既可汰換老舊管線並改善市容觀瞻，也有助吸引人潮帶動商機。

徐耀昌說，下一波整平計畫著力在竹南博愛街約1000公尺騎樓，營造更多宜居、友善的新都之心。