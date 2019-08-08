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騎樓整平 苗栗縣完成5公里 後續選定竹南博愛街

2019-08-08 18:08聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣政府爭取內政部營建署補助辦理苗栗市中山路、中正路騎樓整平計畫，計畫從2012年起到今年7月底，完成6期工程，總長度累計4925公尺，訂為後續計畫示範路段。苗縣府指出，該計畫讓老弱婦孺和身心障礙者，在騎樓下走得更舒適且安全，下波計畫選在竹南鎮博愛街。

苗縣府工商發展處長黃智群說，縣府從2012年起開始爭取營建署補助辦理苗栗市騎樓整平計畫，含跨年度工程共6期，爭取逾2000萬元補助款，連同縣府自籌約300萬元總計2335萬元經費，完成中正及中山路南苗至北苗段4925公尺的騎樓整平工程。

黃智群說，施工時間需6到8個月，牽涉店家進出可能影響生意，難免出現阻力，不過在里長和民代協助溝通，分期順利完成，也作為苗縣推動騎樓整平計畫的示範區。

苗栗縣長徐耀昌今到現場實地勘查騎樓整平現況，苗栗市長邱鎮軍等人，實際陪同家庭主婦推嬰兒，還有身心障礙者坐輪椅走一段騎樓，感受騎樓整平後的舒適與安全。縣長徐耀昌眼尖發現騎樓旁突出電箱，有危及行人安全之虞，當場指示盡快改善小缺失。

徐耀昌說，騎樓是台灣建築物的特色之一，由於興建時間不同，或早期為避免下雨淹水而墊高基礎，造成騎樓出現高低不平整的現象，後來逐漸為民眾所詬病，表面上可能抬腳多跨一步即可解決，但對菜籃族、孕婦、幼兒、老人家和身心障礙者來說，卻是一大困擾。

徐耀昌說，縣府近年來致力達成無障礙生活環境及友善城市為目標，苗栗市中正及中山路騎樓的整平計畫，搭配火車站周邊的前瞻計畫，極具指標性示範作用。

徐耀昌說，騎樓整平計畫須協調沿線商家達成共識，後續才能施工，感謝里長、代表和地方仕紳的協助，還有店家能充分配合，建立無障礙的優質人行環境系統，可說功德一件，尤其一些老舊街道的確有重新改造的必要，既可汰換老舊管線並改善市容觀瞻，也有助吸引人潮帶動商機。

徐耀昌說，下一波整平計畫著力在竹南博愛街約1000公尺騎樓，營造更多宜居、友善的新都之心。

工商發展處指出，為因應高齡化社會及苗栗主打慢活城市，對部分面臨道路狹窄無法建置專屬人行道的窘境，騎樓活化及整平貫通是另一解決方案。竹南博愛街已爭取到營建署補助380萬元，縣府墊付案也可望在議會臨時會中通過，未來這個山、海線鐵路交匯的重鎮，也會有更良好的都會活動空間和無障礙的人行環境。

苗栗縣長徐耀昌今到現場實地勘察騎樓整平現況，實際陪同身心障礙者坐輪椅走一段騎樓，...
苗栗縣長徐耀昌今到現場實地勘察騎樓整平現況，實際陪同身心障礙者坐輪椅走一段騎樓，感受騎樓整平後的舒適與安全。縣長徐耀昌眼尖發現騎樓旁突出電箱，有危及行人安全之虞，當場指示盡快改善小缺失。記者劉星君／攝影
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苗栗縣長徐耀昌今到現場實地勘察騎樓整平現況，感受騎樓整平後的舒適與安全。記者劉星...
苗栗縣長徐耀昌今到現場實地勘察騎樓整平現況，感受騎樓整平後的舒適與安全。記者劉星君／攝影
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徐耀昌人行道苗栗縣
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