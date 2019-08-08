竹市垃圾代處理費將調漲 竹縣1年多負擔1800萬

2019-08-08 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



新竹市議會今三讀通過代清除處理廢棄物自治條例修正案，代處理外縣市垃圾等費用將調高，新竹縣目前每天約150公噸垃圾委由竹市代處理，每公噸將增加400元，預計1年增加1800萬元代處理費，縣府不排除調漲隨水徵收的垃圾處理費，以符使用者付費原則。

市府為反映清潔隊代清除廢棄物成本及以價制量減少高熱值一般事業廢棄物進焚化廠，延長焚化爐壽命及利於維護，提出代清除處理廢棄物自治條例修正案送議會案查，其中一般家戶一般廢棄物代清除費原為每車次1500元，改為8公噸以下卡車每車次2000元，8公噸以上卡車每車次4000元，另外6立方公尺垃圾子車代運每車次1500元，也增訂流動廁所每座每日收費500元。

至於代處理費，目前代處理市內廢棄物每公噸1650元，代處理竹科廢棄物每公噸2500元，市府原計畫將代理處市內、竹科廢棄物收費標準合併，改依廢棄物的高、低熱值分別收費每公噸2200元、4000元，外縣市廢棄物也依高、低熱值每公噸收費3000元、4500元。

但國民黨團對代處理費有意見，提修正動議，維持原來的市內、竹科分開計價，市內低熱值廢棄物每公噸2000元、 高熱值每公噸3000元，竹科廢棄物每公噸4000元，外縣市廢棄物則每公噸收費4500元，經表決後通過國民黨團版本。

另外，因應環保署縣市區域合作處理的外縣市垃圾，則從目前每公噸1700元調高到2100元，例如新竹市目前每天代處理新竹縣垃圾約150公噸，每公噸將增加400元處理費。