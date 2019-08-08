利奇馬颱風來襲 竹市災害應變中心一級開設

2019-08-08 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



因應利奇馬颱風來襲，新竹市長林智堅今天下午主持利奇馬颱風災害應變中心一級開設，除提醒各局處與市府團隊應謹記517淹水教訓，也指示六大整備工作，包括市府與二河局、農田水利會緊密聯繫防範積淹水，加強警力管制淹水地下道避免民眾誤闖，民政、消防系統密切注意災情回報，台電、1999因應人力準備充裕，招牌與轄內工程設施需強化固定，並利用各管道加強宣導防颱，「防災如同作戰」，預防可能造成之災情與損失。

消防局指出，依中央氣象局資料，第9號颱風利奇馬已增強為強烈颱風，9日中午至傍晚暴風圈將短暫掠過竹市；新竹市已在下午2點30分發布陸上警報，受到颱風外圍雲系影響，將有短時強降雨發生，最大時雨量10至20mm，請民眾留意瞬時強降雨及低窪易淹水區域。今夜起，外圍環流風雨逐漸加大，降雨從9日凌晨2點到晚上8點影響最大，陣風則將持續影響至10日全天，預估利奇馬颱風日累積雨量80到150毫米、最大平均陣風達9到10級。

林智堅指出，颱風來襲時最擔心強降雨造成積淹水，他責成工務處與二河局、農田水利會間保持緊密聯繫，強化水閘門的排水設施，避免淹水造成災情；第二則指示市府各級機關及相關事業單位應加強防災準備，避免工地鷹架、路樹、廣告招牌掉落傷人。

此外，191台電專線及1999市民熱線增派人力，尤其台電應積極配合應變中心指揮官，落實通報程序、維護停電公告系統、儘速安排人員修復電力；台電目前已安排足夠人力因應。

林智堅也特別指示警察局、消防局、民政局三方協力合作，其中消防局應啟動即時監控系統，監看易淹水地下道的情形，並隨時啟動抽水站和移動式抽水機，也應加派警力駐守淹水地下道避免民眾誤闖淹水區而造成危險。