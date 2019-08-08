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廢除溼機變身攜帶式冷氣 苗農全國科展3作品「全壘打」

2019-08-08 16:48聯合報 記者胡蓬生╱即時報導

國立苗栗農工師生最近參加第59屆全國中小學科學展覽會，學生在老師指導下發揮巧思，參展3件作品全部獲獎，有的作品用蝦殼、蟹殼取代汙水處理常用的綠藻，有學生用報廢除濕機的元件製成攜帶式冷氣，還有學生觀察自家養的雞，製作改良式棲架。

苗栗農工指出，全國中小學科展7月22至28日在高雄展覽館登場，苗栗農工學生楊策、詹勳旻參展作品「天外棲雞」改良式棲架與雞隻生長之關係，由農場經營科老師蕭佳慧、主任楊智傑指導，獲農業與食品學科全國第三名與大成獎。

楊策的家裡從事養雞業，他觀察到雞有停在棲架休息的習性，因此著手改良傳統棲架並結合飼料槽，以方便雞隻採食，他在家反覆實測，結果發現可大幅提升飼料轉換率，增加雞隻飼養收益。

電機空調科主任李國禎、老師鄧旭揚指導學生吳浚愷、宋皓維、李祈鋒以作品「廢棄物大改造」環保創新多功能攜帶式空調，獲環境學科全國第三名。

吳浚愷說，他們利用課堂所學，將報廢除濕機元件拆解後，製成冷暖兼具的攜帶式冷氣，能源效率比 （EER值）為2.727 ，與市售移動冷氣性能接近，加上成品重量僅13公斤、使用電壓為110V，非常適合露營等移動處所使用，也讓報廢電器產生新價值。

化工科老師洪旻琪指導學生呂訓亨、夏靜馨、黃詩婷以「銅流河汙」幾丁聚醣縮二試驗與吸附水中銅離子，獲工程學科鄉土教材獎，學生表示常看到新聞報導不肖業者在水庫周邊或是溪流處傾倒廢棄物，使河川受重金屬汙染，他們作品的主題，是由吃剩的蝦蟹殼中萃取出「幾丁聚醣」來代替目前汙水處理過程常使用到的「綠藻」，達到廢棄物再利用與永續環保目的。

苗栗農工校長謝世宗表示，苗農連續幾年在全國科展獲佳績，歸功於老師全力指導及學生努力不懈的研究精神，校方除培養農工技術人才，近年也透過課程及講座培養學生對周圍公眾議題關心，這次參展作品與環保、節能等議題有關，顯見校方在科學教育及公民素養成果已逐漸展現。

苗栗農工校長謝世宗(中)與獲獎師生合影。圖／苗栗農工提供
苗栗農工校長謝世宗(中)與獲獎師生合影。圖／苗栗農工提供
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國立苗栗農工師生到高雄參加全國中小學科展。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工師生到高雄參加全國中小學科展。圖／苗栗農工提供
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電機空調科學生吳浚愷(左)、李祈鋒(右)獲第59屆中小學科展環境學科全國第三名。...
電機空調科學生吳浚愷(左)、李祈鋒(右)獲第59屆中小學科展環境學科全國第三名。圖／苗栗農工提供
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農場經營科師生在全國中小學科展獲第三名與大成獎，左起學生詹勳旻、楊策與科主任楊智...
農場經營科師生在全國中小學科展獲第三名與大成獎，左起學生詹勳旻、楊策與科主任楊智傑。圖／苗栗農工提供
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國立苗栗農工師生到高雄參加全國中小學科展。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工師生到高雄參加全國中小學科展。圖／苗栗農工提供
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國立苗栗農工師生到高雄參加全國中小學科展。圖／苗栗農工提供
國立苗栗農工師生到高雄參加全國中小學科展。圖／苗栗農工提供
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廢棄物除濕機
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