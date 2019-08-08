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強颱利奇馬來襲 桃園復興區即起停班停課

颱風假擴大！這七個縣市明天都達停班課標準

利奇馬颱風逼近 竹市開放路邊紅黃線停車

2019-08-08 15:59聯合報 記者王駿杰╱即時報導

利奇馬颱風來襲，新竹市府交通處指出，為便利颱風期間民眾車輛移置，自中央氣象局新竹市陸上警報發布起至陸上警報解除發布止，新竹市轄管道路內「禁止停車線（黃線）」及「禁止臨時停車線（紅線）」開放車輛停放（消防救災巷道除外），低窪地區及車輛置放於地下停車空間車主，可予以利用，以避免車輛受損。

交通處指出，路邊開放停車期間，請民眾依「道路交通安全規則」規定靠邊妥善停放車輛，以維持道路通行順暢，並於陸上警報解除後立即移置，以避免受罰。

市府交通處指出，自中央氣象局新竹市陸上警報發布起至陸上警報解除發布止，新竹市轄管...
市府交通處指出，自中央氣象局新竹市陸上警報發布起至陸上警報解除發布止，新竹市轄管道路開放路邊紅黃線停車。照片為示意圖。記者王駿杰／攝影
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新竹利奇馬颱風氣象局
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