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組裝機器人3分鐘完成任務 桃園隊伍包辦金銀銅

2019-08-08 15:13聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

2019年世界機關王大賽於108年8月1日在台中市落幕，今年有多國總計300多隊參賽隊伍互相較量，各隊伍運用平常所學的程式設計與邏輯思維在現場組裝3台機器人，並在3分鐘內完成各項指定任務。桃園市在本次競賽中更是成績優異，在機器人任務組中，榮獲高中組世界亞軍、國中組世界冠軍、國小組世界季軍，包辦金銀銅獎項。

該次世界機關王大賽主題為開心農場，有中國、香港、印尼、美國、日本、俄羅斯、台灣、泰國、越南，合計9個地區300多隊參賽隊伍互相交流，各隊伍需運用平常所學的程式設計與邏輯思維在現場組裝3台機器人，並在3分鐘內完成各項任務，包含利用程式機器人自動推落飼料、匯集不同動物及餵食動物飼料等，破解越多任務可獲得更高分。

在機器人任務組中，桃園市參賽隊伍更榮獲高中組世界亞軍、國中組世界冠軍及國小組世界季軍。由崙坪國小、草漯國小、復旦國小、育仁國小組成的聯隊拿到國小組世界季軍，成員梁智涵表示，與隊友們經歷過許多困難跟考驗，但並沒有因此放棄，而是更努力的去尋找解決的方法。

拿到國中組世界冠軍的新明國中與大有國中聯隊，成員劉承翰提及遭遇不少挫折，他說道，過程中遇到馬達燒掉、電池裝反導致電路板燒掉等，但不願意被挫折打倒，瘋狂的訓練，甚至有時候練到晚上10、11點都不想回家。

平鎮高中、復旦高中、育達高中、中壢高商組成的聯隊則拿下高中組世界亞軍，成員溫柏勛認為，每位選手在短短的3分鐘比賽過程中，都有各自必須完成的項目，一旦有失誤或耽誤時間，都會影響自己及隊員下一個動作，因此該比賽相當考驗團隊臨場反應與合作默契。

平鎮高中、復旦高中、育達高中、中壢高商組成的聯隊，隊名為一級玩家，拿下高中組世界...
平鎮高中、復旦高中、育達高中、中壢高商組成的聯隊，隊名為一級玩家，拿下高中組世界亞軍。圖／桃園市教育局提供
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由新明國中與大有國中組成的聯隊，隊名搖滾觀落音，拿到國中組世界冠軍。圖／桃園市教...
由新明國中與大有國中組成的聯隊，隊名搖滾觀落音，拿到國中組世界冠軍。圖／桃園市教育局提供
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由崙坪國小、草漯國小、復旦國小、育仁國小組成的聯隊，隊名為桃園聯隊，拿到國小組世...
由崙坪國小、草漯國小、復旦國小、育仁國小組成的聯隊，隊名為桃園聯隊，拿到國小組世界季軍。圖／桃園市教育局提供
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