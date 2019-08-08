父子檔交警同單位服務 父親節許願：想早日成「公」

2019-08-08 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



今天是父親節，台中市第五警分局第五交通分隊員警陳錫潔與陳威蒼是父子檔，兩人默契十足，今天趁父親佳節，「學長」父親陳錫潔向兒子許願，「讓我早日『成(阿)公』」，在分局長郭士傑面前公開替兒徵女友，拜託在座同事如果有女兒的「可以考慮一下」，逗笑全場。

台中市警局第五分局今天慶祝父親節，分局與6所派出所發送披薩與蛋糕慶祝，其中，同在第五交通分隊工作的51歲警員陳錫潔與22歲警員陳威蒼是「父子檔」，身為人父的分局長郭士傑、副分局長劉永昌、楊明哲特別表揚，並切蛋糕慶祝。

陳錫潔說，他民國77年從警，兒子從小與他聚少離多，之後跟上他的腳步，104年穿上警察制服、派任第五交通分隊警員。

他雖然是兒子的「大學長」，但為了與兒更加親近，106年1月他轉調同交通分隊，甘願喊交警資歷比他資深的兒子一聲「學長好」。

陳威蒼說，小時候雖然與父親相處時間不多，但受父親影響，長大後的志向就是投身警界；現在跟父親同單位服務，不諱言「壓力很大」，但可以一起開車上班，遇到案件互相幫忙，反而很有革命情感。陳今天送一束鮮花給父親，希望他身體健康、平安退休。