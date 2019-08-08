親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強颱利奇馬逼近！陸上警報增新竹縣市 不排除再增強

如何終結貿易戰？中共必須停止的「七宗罪」

父子檔交警同單位服務 父親節許願：想早日成「公」

2019-08-08 14:40聯合報 記者林佩均╱即時報導

今天是父親節台中市第五警分局第五交通分隊員警陳錫潔與陳威蒼是父子檔，兩人默契十足，今天趁父親佳節，「學長」父親陳錫潔向兒子許願，「讓我早日『成(阿)公』」，在分局長郭士傑面前公開替兒徵女友，拜託在座同事如果有女兒的「可以考慮一下」，逗笑全場。

台中市警局第五分局今天慶祝父親節，分局與6所派出所發送披薩與蛋糕慶祝，其中，同在第五交通分隊工作的51歲警員陳錫潔與22歲警員陳威蒼是「父子檔」，身為人父的分局長郭士傑、副分局長劉永昌、楊明哲特別表揚，並切蛋糕慶祝。

陳錫潔說，他民國77年從警，兒子從小與他聚少離多，之後跟上他的腳步，104年穿上警察制服、派任第五交通分隊警員。

他雖然是兒子的「大學長」，但為了與兒更加親近，106年1月他轉調同交通分隊，甘願喊交警資歷比他資深的兒子一聲「學長好」。

陳威蒼說，小時候雖然與父親相處時間不多，但受父親影響，長大後的志向就是投身警界；現在跟父親同單位服務，不諱言「壓力很大」，但可以一起開車上班，遇到案件互相幫忙，反而很有革命情感。陳今天送一束鮮花給父親，希望他身體健康、平安退休。

聽到兒子的「親情告白」，陳錫潔沒有紅眼眶，反而藉這機會替兒子宣傳，要兒子多讀書外，更希望他早日交個女朋友，「讓我升格當阿公、早日『成(阿)公』」，更公開替兒子徵女友，拜託在座同事若有女兒的「可以考慮一下」，讓他早日完成父親節願望，逗笑全場。

第五警分局員警陳錫潔(右)與陳威蒼(左)是「父子檔」，兩人同在第五交通分隊服務，...
第五警分局員警陳錫潔(右)與陳威蒼(左)是「父子檔」，兩人同在第五交通分隊服務，默契十足。記者林佩均／攝影
分享
第五警分局員警陳錫潔(右二)與陳威蒼(左二)是「父子檔」，兩人同在第五交通分隊服...
第五警分局員警陳錫潔(右二)與陳威蒼(左二)是「父子檔」，兩人同在第五交通分隊服務，默契十足。記者林佩均／攝影
分享
第五警分局員警陳錫潔(右)與陳威蒼(左)是「父子檔」，兩人同在第五交通分隊服務，...
第五警分局員警陳錫潔(右)與陳威蒼(左)是「父子檔」，兩人同在第五交通分隊服務，默契十足。記者林佩均／攝影
分享
台中市警局第五分局今慶祝父親節，請分局與轄區６所派出所員警大啖蛋糕與披薩，慰勞辛...
台中市警局第五分局今慶祝父親節，請分局與轄區６所派出所員警大啖蛋糕與披薩，慰勞辛苦的警察爸爸。記者林佩均／攝影
分享

父親節台中市
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

組裝機器人3分鐘完成任務 桃園隊伍包辦金銀銅

2019-08-08 15:13

台灣國際馬拉松賽今起報名 25國好手12月29日竹縣開跑

2019-08-08 12:50

利奇馬颱風逼近 新竹縣長楊文科視察溝貝水門

2019-08-08 12:47

衛冕小馬聯盟少棒世界冠軍 台東縣府10日遊街慶賀

2019-08-08 10:48

靈鷲山水陸空大法會8天7夜 今晚祈福會揭序幕

2019-08-08 00:23

客家貢獻獎得主、傳藝金曲獎入圍者 苗縣表揚

2019-08-07 23:42

石門水庫藍色公路 2碼頭6航線遊湖

2019-08-07 23:39

桃園交通寧靜區 擴至19校實施

2019-08-07 23:34

5人制足球賽 文英國中國旗裝亮眼

2019-08-07 23:12

影／國旗裝當球衣 文英足球隊要大家亮眼

2019-08-07 22:54

行動咖啡衛教、藝文秀…展演 頭份下公園變身幸福轉角

2019-08-07 22:38

尖石聯絡道路改善完工 每月青蛙石遊客將增3000人

2019-08-07 17:43

湖口鄉農會辦稻米達人冠軍賽 魏劉秀英奪得冠軍

2019-08-07 16:59

日型男議員小泉進次郎婚訊 林智堅暖心祝賀揭跨海情誼

2019-08-07 16:57

11月起桃園356處公車亭禁菸 違者最高罰1萬元

2019-08-07 11:41

影／竹市七夕轉大人成年禮登場

2019-08-07 11:25

鄭文燦七夕放閃發告白文 潘孟安「自備墨鏡」搶留言

2019-08-07 10:28

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

李永豐公布紙風車13年帳目 將對葉慶元提告

2019-08-07 20:23

批紙風車19年拿政府3.6億 葉慶元：敢說沒拿公家一毛錢？

2019-08-07 16:25

顏寬恒要他「阻韓請去選總統」 陳柏帷反諷公民課本有教

2019-08-07 19:55

綠營發起普度拒用「旺」食品 寺廟：農曆7月不用那些

2019-08-07 18:57

搖很大！高嘉瑜：我昨天還說屹立不搖...

2019-08-08 08:46

香港罷工台中哈密瓜遭殃 網路促銷600顆不到兩天全銷光

2019-08-07 15:50

莫忘60年前87水災 老照片記錄郵差災區尋人送信的感動

2019-08-07 23:26

最後一波汰換老舊冷氣冰箱！竹市今宣布加碼1300萬補助

2019-08-08 13:45

北投昨晨地震 氣象局：火山活動免驚

2019-08-07 23:33

陳柏惟稱參選立委為阻韓國瑜 顏寬恒：請去選總統

2019-08-07 16:02

侯友宜半小時內到應變中心 眾人驚：睡辦公室？

2019-08-08 07:47

花蓮日據首富老宅 屋主自提歷史建築

2019-08-08 00:01

整車被鳥大便轟炸 網友笑：至少要洗車3小時了！

2019-08-08 14:30

開學了學生卻跑了 公共化幼兒園招生衝擊私幼

2019-08-07 18:55

影／國旗裝當球衣 文英足球隊要大家亮眼

2019-08-07 22:54

烏溪鳥嘴潭人工湖將動工 環團憂心下游民眾食飯著攪沙

2019-08-08 07:43

日型男議員小泉進次郎婚訊 林智堅暖心祝賀揭跨海情誼

2019-08-07 16:57

守護80年花蓮首富老宅 屋主提報歷史建物

2019-08-07 15:44

同舟共濟 小林國賠勝訴者捐衣義賣敗訴者繳裁判費

2019-08-08 07:51

無視斑馬線退縮美意 行人在車道斜著走挨撞更吃虧

2019-08-08 09:16

女村長當年7小時走下山 走過10年堅持「我們要回家」

2019-08-08 13:11

黃偉哲又當爸爸了！父親節在臉書狂曬女兒照

2019-08-08 12:23

「偷雞賊」石虎不再偷雞 中寮農民有撇步

2019-08-07 18:54

新北「日月星辰」4大景觀橋 星光閃爍成浪漫聖地

2019-08-08 07:55

影／拆五股垃圾山 侯友宜：拆除的決心不會因颱風停止

2019-08-08 11:10

台南唯一！郵務士自製明信片 看見佳里郵便局之美

2019-08-07 18:08

冒牌「欣泰」瓦斯安檢通知 土城警呼籲民眾勿上當

2019-08-08 11:03

嚴防颱風釀水患 韓國瑜：一步都不放鬆

2019-08-07 18:41

出養人型態轉變 600孩童找嘸家

2019-08-07 23:58

中元祭放水燈遊行14日登場 基隆又將「封城」

2019-08-07 16:34

友善石虎有錢賺 南投縣試辦友善石虎給付獎勵

2019-08-07 18:54

快儲水！林口泰山地區將停水 最長達30小時

2019-08-08 12:30

北港300名學行成年禮 依古俗16歲「脫絭」轉大人

2019-08-08 00:24

雲林藍立委徵召兩女將 加韓國瑜「贏林3W連線」

2019-08-08 12:59

迎風狗公園水髒 戲水區挨批淪「大便池」

2019-08-08 00:05

10日新竹漁港嘗海味體驗漁村文化 一起加入海洋保育

2019-08-07 18:37

基隆試辦斑馬線退縮 行人未照著走…

2019-08-07 23:49

披綠袍參選山原立委 伍麗華：原住民權益超越黨派

2019-08-07 17:56

莫拉克10周年感恩晚會 楊秋興在國外不克參加

2019-08-07 19:45

市府盼「特專三」成兒童樂園基地 侯友宜：天天兒藝節

2019-08-07 15:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top