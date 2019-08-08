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台灣國際馬拉松賽今起報名 25國好手12月29日竹縣開跑

2019-08-08 12:50聯合報 記者郭政芬╱即時報導

2019第五屆台灣國際馬拉松賽(我愛新竹)，今年第3次在新竹縣舉辦(第一屆、第四屆及本屆)，今年的比賽將於12月29日上午6點在新竹縣體育場起跑，主辦單位台灣國際馬拉松交流協會今天在新竹縣政府大廳舉行記者會，歡迎熱愛馬拉松的跑者自即日起至8月31日止，一起報名參加。縣長楊文科也張開雙手，歡迎來自國內外的優秀跑者，邊跑邊認識新竹的客家、美食、人文、風景之美。報名網站: https://baoming.irunner.com.tw/twnmarathon2019

楊文科表示，從2015年起，台灣國際馬拉松比賽開始進行，這5年來，新竹縣就舉辦了3年的賽事。這場國際馬拉松賽事，儼然已成為專屬於新竹縣的國際馬拉松。縣府一定會將新竹縣最棒的場地、城鄉與建築之美，展現給所有參賽者。

本次的競賽項目可說是老少咸宜，有為專業馬拉松選手設計的42公里（全馬）及21公里（半馬），也有10公里（挑戰組）及3公里（休閒組）。因此所有年齡層的民眾，都可以來報名參加，也符合縣府「老中青幼通通照顧」的施政目標。上午比賽完後，可以利用下半天到新竹縣各個風景區及名勝古蹟觀光旅遊、品嚐美味的客家美食，購買新竹縣特有的農特產品及伴手禮，度過一個「健康、好玩、好吃又好買」的週末假期。

台灣國際馬拉松交流協會理事長盧瑞忠表示，這次賽事預估可吸引近25個國家的選手參加，比賽路線由新竹縣體育場出發，沿著光明六路林蔭大道，經120縣道，至台3線合興火車站附近折返，回程跑油羅溪、頭前溪河堤道路，經興隆路、右轉自強一路，再回到新竹縣體育場，全長42.195公里。

盧瑞忠表示，本次賽事也採取高規格的防護措施，每5公里就有一座補給站供跑者補充能量及護理站，隨時為跑者掌握身體狀況，另外將有30位攜帶AED(自動體外心臟去顫器)及救護包具有救護資格的跑者一同加入跑步，隨時掌握跑者的狀況，就是希望本次賽事能夠順利進行，提供跑者最舒適安全的賽道。

連續兩年擔任活動代言人的李詹瑩，她本次將挑戰全程馬拉松，來享受新竹縣的好山、好水、好風景、好人情味，更重要的是賽後可以到竹縣旅遊享受美食，或是泡溫泉享受竹縣一日遊。

台灣國際馬拉松交流協會今天在新竹縣政府大廳舉行記者會，歡迎熱愛馬拉松的跑者自即日...
台灣國際馬拉松交流協會今天在新竹縣政府大廳舉行記者會，歡迎熱愛馬拉松的跑者自即日起至8月31日止，一起報名參加。圖／縣府提供
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2019第五屆台灣國際馬拉松賽(我愛新竹)，這次賽事預估可吸引近25個國家的選手...
2019第五屆台灣國際馬拉松賽(我愛新竹)，這次賽事預估可吸引近25個國家的選手參加。圖／縣府提供
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