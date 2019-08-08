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利奇馬颱風逼近 新竹縣長楊文科視察溝貝水門

2019-08-08 12:47聯合報 記者郭政芬╱即時報導

為因應今年汛期及颱風季節的來臨，及有效降低新竹縣內各鄉、鎮市區積淹水機率。新竹縣長楊文科今天一早在工務處處長林鶴斯、消防局局長孫福佑的陪同下，前往湖口鄉雨水下水道與竹北市溝貝水門等地區勘察。

楊文科表示，為了確保汛期及因應利奇馬颱風的逼近所帶來大量的降雨、縣內各類雨水下水道能發揮排水功能正常，達到防洪並減少地區積、淹水的情形發生，今天偕同工務處及下水道科的同仁一起前視察清淤工作的現況，檢查結果該下水道排水流動順暢，並無淤積；楊文科也指出，除了雨水下水道外，汛期側溝的管理也是非常重要的，民眾如果發現住家周圍側溝，因垃圾、塵土或落葉有淤積的狀況，請趕快向環保局及鄉、鎮(市)公所反應，縣府及各鄉、鎮(市)公所會在最短時間內趕快派員處理。

工務處長林鶴斯表示，新竹縣雨水下水道系統規劃長度157.42公里、目前建設總長度為114.64公里、實施率為72.82%。縣府今年4月汛期前已依雨水下水道縱走普查淤積情形，對縣內竹東鎮等9個鄉鎮完成清淤工作，實際清淤長度為13517.72公尺，清淤量為530立方公尺。

了解完下水道清淤狀況後，楊文科也隨即前往竹北市溝貝排水防潮閘門進行視察，由相關工作人員進行水門啟閉的演練，確保機組正常操作以落實防災整備的安全。

為因應汛期及颱風季節的來臨並落實防災減災整備作業，新竹縣府表示，將隨時注意豪大雨特報及監控雨量，適時提供各鄉鎮市公所防汛沙包袋，並加強轄管河川、海堤、區域排水系統的巡防補強，並針對轄管水利建造物及抽水機、水門進行維護管理，以確保其功能完整及操作正常。

溝貝排水防潮閘門於103年由經濟部水利署第二河川局建置完成並移交由縣府委管；溝貝排水防潮閘門其架構組成共有12門，其中包含靠近內水位電動4門及外水位自動8門，平日倚靠自動門藉有重力排水自動流出，倘若自動門發生異常，將由電動門啟閉來確保安全。

新竹縣長今天一早前往湖口鄉雨水下水道與竹北市溝貝水門等地區勘察，檢查結果該下水道...
新竹縣長今天一早前往湖口鄉雨水下水道與竹北市溝貝水門等地區勘察，檢查結果該下水道排水流動順暢，並無淤積。記者郭政芬／攝影
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新竹縣長楊文科與竹北市長何淦銘等人今天一早視察溝貝排水防潮閘門。記者郭政芬／攝影
新竹縣長楊文科與竹北市長何淦銘等人今天一早視察溝貝排水防潮閘門。記者郭政芬／攝影
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為因應汛期及颱風季節的來臨並落實防災減災整備作業，新竹縣府表示將隨時注意豪大雨特...
為因應汛期及颱風季節的來臨並落實防災減災整備作業，新竹縣府表示將隨時注意豪大雨特報及監控雨量，適時提供各鄉鎮市公所防汛沙包袋。記者郭政芬／攝影
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新竹楊文科利奇馬颱風
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