利奇馬颱風逼近 新竹縣長楊文科視察溝貝水門

2019-08-08 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為因應今年汛期及颱風季節的來臨，及有效降低新竹縣內各鄉、鎮市區積淹水機率。新竹縣長楊文科今天一早在工務處處長林鶴斯、消防局局長孫福佑的陪同下，前往湖口鄉雨水下水道與竹北市溝貝水門等地區勘察。

楊文科表示，為了確保汛期及因應利奇馬颱風的逼近所帶來大量的降雨、縣內各類雨水下水道能發揮排水功能正常，達到防洪並減少地區積、淹水的情形發生，今天偕同工務處及下水道科的同仁一起前視察清淤工作的現況，檢查結果該下水道排水流動順暢，並無淤積；楊文科也指出，除了雨水下水道外，汛期側溝的管理也是非常重要的，民眾如果發現住家周圍側溝，因垃圾、塵土或落葉有淤積的狀況，請趕快向環保局及鄉、鎮(市)公所反應，縣府及各鄉、鎮(市)公所會在最短時間內趕快派員處理。

工務處長林鶴斯表示，新竹縣雨水下水道系統規劃長度157.42公里、目前建設總長度為114.64公里、實施率為72.82%。縣府今年4月汛期前已依雨水下水道縱走普查淤積情形，對縣內竹東鎮等9個鄉鎮完成清淤工作，實際清淤長度為13517.72公尺，清淤量為530立方公尺。

了解完下水道清淤狀況後，楊文科也隨即前往竹北市溝貝排水防潮閘門進行視察，由相關工作人員進行水門啟閉的演練，確保機組正常操作以落實防災整備的安全。

為因應汛期及颱風季節的來臨並落實防災減災整備作業，新竹縣府表示，將隨時注意豪大雨特報及監控雨量，適時提供各鄉鎮市公所防汛沙包袋，並加強轄管河川、海堤、區域排水系統的巡防補強，並針對轄管水利建造物及抽水機、水門進行維護管理，以確保其功能完整及操作正常。