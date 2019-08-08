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宜蘭強震 氣象局：一周內不排除還有超過規模6.0地震

機場捷運首班車延誤23分鐘發車 目前全線正常營運

2019-08-08 07:02聯合報 記者張裕珍╱即時報導

今天清晨5時28分宜蘭發生芮氏規模6.0，全台有感，桃園市最大震度四級，由於發生規模4以上地震，桃園機場捷運依照安全sop，展開全線列車手動監視車巡作業，確保行車安全，經巡查後，原訂5時57分發出的首班車延誤23分鐘，已於早上6時20分發車，桃捷公司提醒乘客注意。

桃捷公司公告，經全線進行列車手動監視車巡作業後，原訂5時57分發車的機捷首班車，已於早上6點20分發車，全線目前正常營運。

經完成全線巡查作業，桃園機場捷運首班車延至6點20分發出。本報資料照片
經完成全線巡查作業，桃園機場捷運首班車延至6點20分發出。本報資料照片
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