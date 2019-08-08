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靈鷲山水陸空大法會8天7夜 今晚祈福會揭序幕

2019-08-08 00:23聯合報 記者張裕珍╱即時報導

為期8天7夜的靈鷲山第26屆水陸空大法會今天晚上在桃園巨蛋啟建，是桃園地區一年一度的宗教盛事，今年以「感恩大地，地球平安」為主軸，舉辦宗教聯合祈福會，現場邀集200名跨宗教、宮廟代表及重要地方人士手持稻穗，共同祈願五穀豐收，國泰民安，並藉由感恩儀式匯聚善念，為台灣、地球、眾生祈福，眾人也將稻穗放入米缸內，象徵智慧資糧豐足。

中颱利奇馬持續逼近台灣，7點開始的宗教聯合祈福會前，場外下起一陣大雨，猶如上天替法會灑淨一般，接著祈福會開始，由美好豐年祭舞蹈開場，寓意歡慶豐年，而在感恩祈福儀式前，也安排靈鷲山開山住持心道法師帶領進行一分鐘平安禪，收攝身心，現場寧靜祥和。

桃園市副市長游建華、議員蘇家明、萬美玲、市府民政局長湯蕙禎、體育局長莊佳佳、顧問夏金興、天帝教樞機使者蔡光思、一貫道全真道院點傳師魏芳蘭、慈護宮主委吳正宗、三教紫雲宮董事長許詩源等桃園地區宮廟代表近200人手持稻穗祈福，為大地傳遞祈福的力量。

心道法師說，不論社會如何變遷動盪，更要發揮宗教大愛，傳遞善心善念，為地球生態一起祈福，呼籲從生命覺醒的力量出發，推動多元共生、相濟共存及愛地球、愛和平的運動，讓地球永續，最後祈願人心向善，厄運遠離，跟大家一起拚福氣。

市長鄭文燦近日赴日參訪，游建華代表出席，他特別感謝靈鷲山在桃園舉辦祈福法會，讓桃園市民更幸福，百業更發達，宗教祈福會主任委員蘇家明，也特別感謝桃園地區宮廟團體不分彼此，凝聚大家力量一起來救地球。

為期8天7夜的靈鷲山第26屆水陸空大法會今天晚上在桃園巨蛋啟建，出席的宗教代表與...
為期8天7夜的靈鷲山第26屆水陸空大法會今天晚上在桃園巨蛋啟建，出席的宗教代表與貴賓手持稻穗，象徵回到最謙卑的心，感恩大地之母，也齊聚眾人願力，為地球平安傳遞祈福的力量。圖／靈鷲山佛教教團提供
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為期8天7夜的靈鷲山第26屆水陸空大法會今天晚上在桃園巨蛋啟建，靈鷲山開山住持心...
為期8天7夜的靈鷲山第26屆水陸空大法會今天晚上在桃園巨蛋啟建，靈鷲山開山住持心道法師帶領進行一分鐘平安禪，收攝身心，現場寧靜祥和。圖／靈鷲山佛教教團提供
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