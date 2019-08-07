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桃園市明天正常上班上課

2019-08-07 19:45聯合報 記者張裕珍╱即時報導

中颱利奇馬來勢洶洶，中央氣象局下午5時30分發布海上颱風警報，桃園晚上也出現不小雨勢；桃園市政府新聞處今晚7點半發出通知指出，桃園市尚未進入利奇馬颱風陸上警戒範圍，明（8）日照常上班及上課。市府會持續觀察颱風動態。

利奇馬颱風氣象局
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

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