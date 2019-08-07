傳承發揚客家藝文 苗栗縣表揚貢獻獎3得主

2019-08-07 19:16 中央社 苗栗縣7日電



苗栗縣長徐耀昌今天表揚2019客家貢獻獎3名得主楊政男、謝其煚、賴仁政，表彰3人對客家語文、攝影文化及傳統客家音樂等領域貢獻。

客家貢獻獎是全球客家最高榮譽獎項，每2年評選1次，今年邁入第8屆，客家委員會日前公布得獎名單，9位得獎者中，苗栗縣囊括3名得主，其中楊政男獲「傑出成就獎－研究發展類」、謝其煚及賴仁政獲「傑出成就獎－藝術文化類」殊榮。

此外，榮興客家採茶劇團在藝術總監鄭榮興帶領下，致力客家戲曲文化傳承發揚，獲獎無數，今年以「客家大戲－戲夢情緣」入圍第30屆傳藝金曲獎4大獎項，包括鄭榮興個人入圍最佳音樂設計獎、最佳專輯製作人獎，林曉英及榮興工作坊分別入圍最佳劇本獎及最佳傳統表演藝術影音出版獎，預計8月10日舉行頒獎典禮。

苗栗縣長徐耀昌今天在縣府接見表揚鄭榮興等人，讚許他們都是「客家之光」，感謝長期在語言、攝影、音樂、戲曲等領域，為客家文化傳承努力耕耘、奉獻心力，同時預祝榮興劇團勇奪傳藝金曲獎。

徐耀昌指出，苗栗是客家大縣，推動客家事務不遺餘力，期盼有更多人加入客家語言、文化與產業的傳承與發揚，讓大家「認同客家、了解客家、愛上客家」。

3名客家貢獻獎得主各有專精，楊政男國學基礎深厚，長年從事客家語言文化研究、鑽研客語文字，他所編寫的客語字辭典，被不少學習客語者奉為必讀「聖經」。

謝其煚則擅長用鏡頭記錄客家鄉土文化，他用相機紀錄客庄生活長達1甲子，拍照底片多達11萬張，包括早期水牛、稻田、農耕、福菜等系列作品，張張精采生動，留下珍貴歷史見證。

現年65歲的賴仁政致力推動台灣客家傳統音樂，並力求發展客家山歌新思維。他說，早期客家山歌是生活的一部分，隨著時代變遷，客家山歌在保持傳統精髓的原則下，必須與時俱進做出一些改變，配合著聲調、旋律，強化文學及音樂性，提升至藝術層次，才能讓珍貴的客家傳統音樂，跟著時代腳步走，代代相傳。