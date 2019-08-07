10日新竹漁港嘗海味體驗漁村文化 一起加入海洋保育

2019-08-07 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



海洋資源逐漸枯竭，新竹市政府、新竹區漁會結合漁民節慶祝活動，10日下午3點至6點在新竹漁港直銷中心北側大草坪辦活動推廣海洋資源保育觀念，將放流4萬尾黑鯛魚苗，並準備600份魚鱻料理邀大家來免費品嘗新竹海味美食，體驗漁村文化，一起加入海洋保育行列。

區漁會今天在市府展示多項漁會家政班的魚鱻料理美食，並由資深船長示範介紹繫傳柱的技巧，宣傳周六的活動，區漁會總幹事童錦杰說，早期辦鰺魚節促銷推廣漁產品，但近年來漁業資源枯竭，要如何恢復以前的漁業榮景，海洋資源保育的教育非常重要，因此活動重點放在推廣海洋資源保育，希望營造永續安全安心的漁業環境。

副市長沈慧虹說，海洋資源愈來愈枯竭，希望讓大家了解漁民的作業跟生活文化，海上作業非常辛苦，更要懂得珍惜海洋資源，周六上午8點區漁會在新竹漁港西碼頭與民眾放流4萬尾黑鯛，復育漁業資源，也希望不要因為過度撈捕、汙染，造成以後無魚可吃。

沈慧虹說，市府分期推動新竹漁港漁人碼頭計畫，陸續整修碼頭改善漁民作業環境，也完成魚鱗天梯、天梯之翼、親子沙灘及舊港環境改變，成為觀光新亮點，預計民國111年完成直銷中心改建，遊客可以來感受新竹漁港的蛻變。

市府產業發展處指出，周六活動包括冰山挖寶，可在冰山中挖取小禮物兌換券，並提供600份家政班的魚鱻料理免費品嘗，還有我是航海王及天才繩索王體驗活動，漁港受潮汐影響潮差有3、4公尺高，多艘漁船停泊共用1支繫船柱，如何將繩索穩固繫牢又不影響其他漁船使用，及如何打好繩結，想體驗的民眾可現場報名。

市府環保局將設海洋回收站，讓民眾持回收物兌好禮，也提供魚鱻料理環保餐具，使用後歸還回收區可獲得水晶肥皂，每人限領1次，還有兒童街舞、鱻魚料理秀及藝人表演與家政班手作藝術展、闖關活動等。