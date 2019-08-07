尖石聯絡道路改善完工 每月青蛙石遊客將增3000人

2019-08-07 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣尖石鄉3條重要聯絡道路縣道120線、竹60線及竹60-1線道路改善工程今天舉行竣工典禮，而位於竹60線6K處的那羅部落市集也啟用。縣長楊文科表示，道路改善後將提升居民及遊客的安全及觀光品質，再加上市集改善設備後啟用，預估每月青蛙石遊客人數將增加3000多人次。

尖石鄉長曾國大表示，縣道120線是新竹縣竹北市區至尖石山區的橫貫要道，同時肩負橫山、尖石等觀光旅遊景點的交通運輸；竹60線是尖石鄉通往桃園縣復興區的聯外道路前段，也是尖石鄉各風景區的主要道路，通往青蛙石、宇老、秀巒等知名的景點，同時也是近年來自行車愛好者，挑戰「新竹縣宇老大滿貫」的主要路線；竹60-1線則是尖石鄉後山地區與桃園市復興區的唯一主要聯絡道路，3條路皆為尖石鄉的重要聯絡道。

工務處指出，為使用路人有安全的用路環境，並搭配地方觀光旅遊發展，縣府積極向中央爭取前瞻計畫經費8678萬元，進行總長約15公里縣道改善，包括縣道120線共鋪設瀝青路面5.3公里，及竹60線鋪設瀝青路面10公里，道路設施損壞修復部分，竹60線新設及修復護欄共施作550公尺、竹60-1線新設及修復護欄共施作570公尺等。

原民處長雲天寶表示，那羅部落市集服務來往前、後山的遊客，市集裡提供原住民手工藝、農產加工品及風味餐點等多樣性服務。今年3月青蛙石園區開放使用後，發現部分市集設施設備及相關功能不足，經彙整各方意見後實施市集改善工程，完成遮陽棚建置、美食區餐桌椅設置、遊客徒步區無障礙環境暨動線改善、排水系統改善等。