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湖口鄉農會辦稻米達人冠軍賽 魏劉秀英奪得冠軍

2019-08-07 16:59聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

為了提升國產稻米的產業競爭力，新竹縣有5個鄉鎮農會舉辦稻米品質評鑑賽，湖口鄉農會今天率先舉辦台灣稻米達人冠軍賽，由農民魏劉秀英脫穎而出，將代表湖口鄉參加全國賽。另外，湖口鄉農會今年與農民共推水稻產銷履歷契約生產專區，希望藉此讓農民更精進在生產上，不必擔心銷售。

湖口鄉農會總幹事周星江表示，此次比賽以台農71號及桃園3號為主，評審依據性狀如外觀的米粒飽滿度、粒型均勻與光澤度，以及官能如白米飯外觀、氣味、口感、黏彈性、硬性等品評，最後由魏劉秀英種植的台農71號獲得冠軍，黃興應、戴子營分別為2、3名，以及5名優等。

魏劉秀英的侄子魏新棋代為領獎，他也是新竹縣水稻育苗技術研究協會理事長。他說，家族世代務農，自己從小就在田間長大。他也強調，從種子、育苗開始一條龍管理，對於品質很有信心，「如果連種的人自己都不吃，怎麼能賣給消費者」。魏新棋今年也與湖口鄉農會合作，加入產銷履歷契作行列。

新竹縣農業處長邱世昌表示，今年比較特別就是推動水稻產銷履歷契約生產專區，由農會與農民契作，面積約有14公頃、10位農友參與，由農會端負責銷售，讓農民更能精進在生產上。

湖口鄉農會過去以台農71號打響大窩口米品牌，今年則以桃園3號再推好客米。湖口鄉長林志華今天也出席評鑑賽，他說，過去國外友人造訪，他以大窩口米作為伴手禮，獲得對方讚美，連寄給國外友人的禮物都選擇湖口鄉在地米，期望能打響在地好米品牌，他也笑說「不過因米太重，導致運費都比米本身還貴。」

湖口鄉農會今天舉辦台灣稻米達人冠軍賽，評審依據外觀的米粒飽滿度、粒型均勻與光澤度...
湖口鄉農會今天舉辦台灣稻米達人冠軍賽，評審依據外觀的米粒飽滿度、粒型均勻與光澤度，以及氣味、口感、黏彈性等品評。記者陳斯穎／攝影
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湖口鄉農會今天舉辦台灣稻米達人冠軍賽，由農民魏劉秀英脫穎而出，魏劉秀英的侄子魏新...
湖口鄉農會今天舉辦台灣稻米達人冠軍賽，由農民魏劉秀英脫穎而出，魏劉秀英的侄子魏新棋（右二）代為領獎。記者陳斯穎／攝影
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農民新竹稻米
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