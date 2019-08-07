日型男議員小泉進次郎婚訊 林智堅暖心祝賀揭跨海情誼

2019-08-07 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹市長林智堅得知日本自民黨眾議員小泉進次郎婚訊，第一時間透過臉書PO文祝福，也揭露兩人跨海情誼。圖／新竹市政府提供 分享 facebook 日本自民黨眾議員、前首相小泉純一郎的兒子小泉進次郎與大3歲的日法混血女主播瀧川克里斯汀今天宣布結婚及懷孕喜訊，不只受到日本社會大眾矚目，新竹市長林智堅得知喜訊也在第一時間透過臉書PO文祝福，「七夕情人節午後聽到小泉進次郎的喜訊，恭喜有情人終成眷屬」，也揭露台日兩位政壇新世代的好交情。

原來，3年前林智堅訪日時拜會時任自民黨農漁部會長的小泉進次郎，雙方深入交流會談，建立起難得的跨海情誼，當時雙邊媒體稱兩人都是政壇上「年輕+外貌具佳的顏值擔當」，林智堅說，如今聽到小泉傳出好消息，一定要第一時間恭賀。

林智堅說，回想3年前拜會小泉進次郎的互動，第一印象是謙遜有禮又幽默風趣，進一步認識後才發現，兩人同為「政治新世代」有許多共同點，包括不受傳統政治文化拘束、「行動力第一」親力親為做實事，雙方當時也針對年輕世代參政、市政新創意有深入的交流與意見交換，因而建立政壇友誼。

當時兩位台日型男政治家相見歡引起不少話題，許多媒體也將最年輕市長林智堅、有望成為最年輕首相的小泉相互比較，林智堅笑說，他有自信有個超越小泉的部分，「我有3個孩子，現在等你追上進度，希望可以超越我！」不忘向這位政壇好友俏皮下戰帖。