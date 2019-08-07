北埔膨風茶節周末登場 逛市集DIY來趟茶香輕旅行

2019-08-07 14:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣的東方美人茶，也就是大家俗稱的膨風茶，主要產自北埔鄉及峨眉鄉，北埔鄉公所本周末10、11日，將在北埔慈天宮舉辦「108年度北埔清旅茶鄉 製茶趣暨膨風大王比賽」，今年首屆膨風擂台賽，邀請鄉親來「吹牛」，第一名「膨風大王」還有獎金一萬元及精美木雕獎盃。

北埔鄉長莊明增表示， 每年的端午節前後正是膨風茶的產期，膨風茶也是北埔最有名的茶種，因其特有的色香味，曾受到英、日皇室的喜愛，進而被英國維多利亞女皇賜名「東方美人茶」。

而現在大家所說的膨風茶由來，則是因日治時期，台灣總督曾稱讚美人茶是完美的藝術品，並以一般茶價20倍的天價全數購買，消息傳回北埔，地方人士斥為膨風，有吹牛之意，後來經報紙披露後，膨風茶的名稱廣為人知、流傳至今。

莊明增說，本次活動由北埔老街結合外圍6個村，推出4場茶香旅行及4場親子找茶DIY，帶民眾逛茶園、遊蝶村，聽導覽人員講解膨風茶、客家信仰石爺公故事，還可以在北埔老街裡體驗製作茶皂、絹印、茶染，並跟著專業茶師從茶席中習得識茶、泡茶、品茶真功夫。

今年活動也取其「膨風」之意，舉辦膨風擂台賽，邀請大人小孩參賽，展現早期客家民間生活中打嘴鼓、講膨風趣味詼諧，邀請各民眾以體驗、互動方式，來更了解北埔膨風茶文化。

為期兩天的活動除在慈天宮前進行精彩膨風擂台、經典客家採茶戲演出外，還有第一屆海陸山歌比賽及南外社區蝴蝶季活動，現場也規劃超過20家的茶香市集攤位，由社區媽媽帶來茶香純米蛋糕、美人茶水粄、茶香綠豆糕等茶創意美味料理。