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指考醫學系排名翻轉 北醫醫科首勝成大醫

優待掛號費、享雙主治 桃醫串連15院所成軍骨醫聯盟

2019-08-07 13:47聯合報 記者張裕珍╱即時報導

衛生福利部桃園醫院率先響應衛福部健保署北區業務組推行的雁行專案，與診所合作推動雙向轉診、資源共享，今天更宣布與15家轉診合作密切的院所成軍「桃醫骨醫聯盟」，讓骨科病患能透過骨醫聯盟的共享資源安心手術復健，不僅病患免於奔波之苦，並安排「雙主治」讓社區院所醫師至病房訪視，還貼心提供掛號費優待等，一名病患林張素貞也現身說法，感謝桃園醫院與社區院所團隊一條龍服務，讓她順利完成全膝關節置換術。

衛福部中央健康保險署北區業務組去年首推「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，讓大醫院與小診所合作藉由雙向轉診、資源共享，達到分級醫療的目的，衛福部桃園醫院是全台首家執行醫院，今天更進一步成立「桃醫骨醫聯盟」，打造社區專科醫療照護團隊。

衛福部桃園醫院院長徐永年說，桃醫骨醫聯盟成立後，鼓勵民眾待病情穩定或檢查後，可轉回原基層院所就醫，聯盟內的15家診所也同意由桃園醫院轉出的病人，在第一次回原診所就醫時免收掛號費，可強化病人對原診所的黏著度外，無縫接軌服務，落實分級醫療。

院方今天也有邀來受惠病患現身說法，林張素貞今年年中經診斷必須接受全膝關節置換術，但因原地區醫院設備不足，透過雁行計畫轉診機制轉至部立桃園醫院就診，7月2日由主治醫師安排手術，穩定後即轉回原基層院所持續復健，林張素貞感謝桃園醫院和社區院所團隊一條龍服務，院所與醫院間一切安排妥當，使她與家屬絲毫沒有手足無措的顧慮。

「真的很感謝醫護人員的幫忙！」定期在桃醫治療骨質疏鬆的黃碧雲，今年5月份接受骨折手術後，由於術後需密集復健治療，7月轉至住家附近地區醫院治療，目前復原情形良好。

健保署北區業務組專門委員許菁菁說，北區業務組推動雁行計畫鼓勵社區診所、地區醫院與大醫院合作，共同推動分級醫療，現在北區已有12群雁行團隊，合作院所家數826家，涵蓋率已達6成，桃園醫院今年上半年將穩定病患轉回合作院所就有1300人次，居全國區域醫院最高，成效最好，肯定桃醫串連院所的骨醫聯盟模式提供民眾更優質及優惠服務，包括「雙主治」使病人醫療延續不中斷、「會員式服務」優待掛號費等優惠，達到多贏局面。

「桃醫骨醫聯盟」合作醫療院所包含中壢長榮醫院、新國民醫院、懷寧醫院、長慎醫院、德仁醫院、新永和醫院、華揚醫院、合健骨科診所、安倫診所、立倫診所、正倫診所、龍岡長榮診所、龍群骨科診所、李裕承診所與佑群骨科診所。

衛生福利部桃園醫院率先響應衛福部健保署北區業務組推行的雁行專案，與診所合作推動雙...
衛生福利部桃園醫院率先響應衛福部健保署北區業務組推行的雁行專案，與診所合作推動雙向轉診、資源共享，今天更宣布與15家轉診合作密切的院所成軍「桃醫骨醫聯盟」，骨科主任許祐堡說明計畫內容。記者張裕珍／攝影
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衛生福利部桃園醫院與15家轉診合作密切的院所成軍「桃醫骨醫聯盟」，林張素貞（左）...
衛生福利部桃園醫院與15家轉診合作密切的院所成軍「桃醫骨醫聯盟」，林張素貞（左）與黃碧雲（右）今天分享就醫過程，感謝醫護人員用心。記者張裕珍／攝影
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衛生福利部桃園醫院率先響應衛福部健保署北區業務組推行的雁行專案，與診所合作推動雙...
衛生福利部桃園醫院率先響應衛福部健保署北區業務組推行的雁行專案，與診所合作推動雙向轉診、資源共享，今天更宣布與15家轉診合作密切的院所成軍「桃醫骨醫聯盟」。記者張裕珍／攝影
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衛福部復健手術
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