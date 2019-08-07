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11月起桃園356處公車亭禁菸 違者最高罰1萬元

2019-08-07 11:41聯合報 記者張裕珍╱即時報導

為營造無菸環境，桃園市今年5月1日起公告實施全桃園356處具有屋簷的公車站候車亭全面禁菸，宣導期6個月，11月1日正式開罰，違者最高處1萬元罰鍰，市府衛生局連月來加強宣導，還設計「禁菸娃娃」狻猊及桃樂斯加入宣導行列，提醒癮君子切勿吸菸，以免受罰。

桃園市衛生局長王文彥說，依衛福部國健署調查統計，桃園市成人室外公共場所二手菸暴露率由102年54.8%降至107年44.3%，雖低於全國107年45.6%，但為持續加強菸害防制及減少二手菸危害，持續將公園、校園周邊人行道、行政機關周邊與廟宇納為禁菸環境。

今年桃園市從5月起增加公告，將設有屋簷的公車站候車亭為無菸候車站，共356處，以逐步營造無菸環境，減少民眾於室外公共場所二手菸危害，衛生局指出，宣導期6個月，已請衛生局稽查人員及志工不定期巡查公車站候車亭及宣導禁菸訊息，目前已張貼356處候車亭禁菸標示，同時利用電子看板、網路宣導及公車車體廣告刊登禁菸訊息，提醒大家注意。

市府衛生局提醒，吸菸危害健康，會造成肺部及心血管疾病，也危害身邊家人，鼓勵有吸菸習慣的民眾利用桃園市二代戒菸合約醫療院所，或利用戒菸免費專線「0800-636363」，由專人幫助脫離菸癮，詳情也可上桃園市政府衛生局無菸網站/ http://dph.tycg.gov.tw/nosmoking/查詢。

為營造無菸環境，桃園市今年5月1日起公告實施全桃園356處具有屋簷的公車站候車亭...
為營造無菸環境，桃園市今年5月1日起公告實施全桃園356處具有屋簷的公車站候車亭全面禁菸，宣導期6個月，11月1日正式開罰，違者最高處1萬元罰鍰，市府衛生局連月來加強宣導，還設計「禁菸娃娃」狻猊及桃樂斯加入宣導行列。圖／桃園市衛生局提供
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為營造無菸環境，桃園市今年5月1日起公告實施全桃園356處具有屋簷的公車站候車亭...
為營造無菸環境，桃園市今年5月1日起公告實施全桃園356處具有屋簷的公車站候車亭全面禁菸，宣導期6個月，11月1日正式開罰，違者最高處1萬元罰鍰，市府衛生局連月來加強宣導，還設計「禁菸娃娃」狻猊及桃樂斯加入宣導行列。圖／桃園市衛生局提供
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為營造無菸環境，桃園市今年5月1日起公告實施全桃園356處具有屋簷的公車站候車亭...
為營造無菸環境，桃園市今年5月1日起公告實施全桃園356處具有屋簷的公車站候車亭全面禁菸，宣導期6個月，11月1日正式開罰，違者最高處1萬元罰鍰，市府衛生局連月來加強宣導，還設計「禁菸娃娃」狻猊及桃樂斯加入宣導行列。圖／桃園市衛生局提供
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