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影／竹市七夕轉大人成年禮登場

2019-08-07 11:25聯合報 記者王駿杰╱即時報導

新竹市府與風城百年名剎竹蓮寺今年再度舉辦七夕成年禮活動，市長林智堅與竹蓮寺管委會主委許修睿今天為10名滿16歲的青少年見證「輭轎腳」、「脫絭」等成年禮儀式。林智堅說，夕成年禮在市府與寺方四年的合作努力下，報名年年秒殺，今年吸引近千名學生踴躍參加，他也提醒，晚上還有精彩的七夕晚會，年輕學子千萬不要錯過這個精采的七夕日。

今天七夕成年禮活動有近千名學子共同參與，共有10名滿16歲的青少年向七娘媽拜謝，跪爬過「七娘媽亭」，再由林智堅與許修睿親手為他們脫絭、飲成年酒，象徵完成「轉大人」儀式，青少年們雖然有些害羞，但接過成年酒時，仍面露興奮，開心高喊「我是大人了！」

林智堅說，這是市府第四度與竹蓮寺合辦成年禮，報名人數年年破1千人，農曆7月7日不只是大家熟悉的七夕情人節，同時也是七娘媽的誕辰，古時候，年滿16歲的青少年每逢七娘媽誕辰日就會在廟裡舉行「做十六歲」成年禮，透過「輭轎腳」、「脫絭」、｢飲成年酒｣完整的古老儀式，象徵孩子「轉大人」，要學會為自己、為社會、為國家負責任，當個獨立的大人。

許修睿指出，無形文化資產是全民最大的珍寶，北台灣唯一有舉行成年禮活動的就是竹蓮寺，多年來都依古禮，在農曆7月7日七娘媽生日當天辦理成年禮活動，且一年辦的比一年成功，參加的人也一年比一年多。青少年成年後，一定要用謙卑的心面對社會，在家孝敬父母，在日常生活要樂於助人。

民政處指出，「七娘媽」中的「七」民間有流傳意指七娘媽為玉皇大帝的第七個女兒，也就是織女，也有一說「七」是指織女和她的6個姊姊一共7位，更有傳說，織女的姊姊們由於相當不捨牛郎與織女這對佳偶被王母娘娘拆散，便在暗中保佑牛郎織女這兩個「孩子」，由此發展出七娘媽是兒童保護神的說法。

另外，民政處說，今晚還有2019七夕成年禮青春晚會，將邀請人氣樂團「宇宙人」、陳芳語、黃奕儒、魏嘉瑩等新生代歌手演唱，邀請民眾來參與具意義的浪漫七夕情人節活動。

林智堅為青少年見證脫絭、飲成年酒。記者王駿杰／攝影
林智堅為青少年見證脫絭、飲成年酒。記者王駿杰／攝影
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滿16歲的青少年向七娘媽拜謝，跪爬過「七娘媽亭」。記者王駿杰／攝影
滿16歲的青少年向七娘媽拜謝，跪爬過「七娘媽亭」。記者王駿杰／攝影
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新竹市府與風城百年名剎竹蓮寺今年再度舉辦七夕成年禮活動。記者王駿杰／攝影
新竹市府與風城百年名剎竹蓮寺今年再度舉辦七夕成年禮活動。記者王駿杰／攝影
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許修睿為青少年見證脫絭、飲成年酒。記者王駿杰／攝影
許修睿為青少年見證脫絭、飲成年酒。記者王駿杰／攝影
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七夕林智堅情人節
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