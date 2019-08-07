親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

利奇馬已轉中颱 一張圖看各國路徑預報

父親節線上影展／從不完美的大人身上，學會不一樣的愛

鄭文燦七夕臉書告白妻子 市民留言：閃瞎了

2019-08-07 10:22中央社 桃園7日電

桃園市長鄭文燦。圖／桃園市文化局提供
桃園市長鄭文燦。圖／桃園市文化局提供
分享

今天是七夕情人節，桃園市長鄭文燦一早就在臉書上，向妻子真愛告白「老婆，每年365天，我都愛妳」。還不忘提醒民眾趕快買禮物、訂餐廳，讓許多民眾都回應被閃瞎了。

鄭文燦昨天率團前往日本，夫人林俞汝此行也陪同出訪，雖然有夫人「愛相隨」，但在七夕情人節一早8時許，鄭文燦就在臉書發布真愛告白。

鄭文燦表示，自己常常忙於公務，回到家往往已經很晚了，能陪伴老婆的時間並不多。年輕的時候，很在乎相處的時間，即便有時因工作而分隔兩地，但一抓到空檔，也要打電話給老婆一解相思之情。

他說，到了一個年紀之後，並不依賴朝夕相處來理解彼此；生活中一個天真可愛的微笑、一個真摯堅定的眼神、一個溫暖的擁抱，就能明瞭「妳是我生命中最大的依靠」。

鄭文燦表示，遇到七夕情人節，不免俗的還是要講一下肉麻的話，所以自己要趁亂告白「老婆，每年365天，我都愛妳」，並祝大家七夕情人節快樂。最後還不忘提醒民眾，沒買禮物的快去買，沒訂餐廳的快去訂。

文章一貼出立刻獲得民眾按讚，有人留言回覆「我們的市長最棒了」，有人留言「燦哥一早就在放閃光」，還有人說「市長，我們單身狗怎麼辦」，獲得一面倒的好評價。

鄭文燦七夕情人節
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

鄭文燦七夕放閃發告白文 潘孟安「自備墨鏡」搶留言

2019-08-07 10:28

三接協商 補償金仍談不攏

2019-08-06 23:37

苗栗北橫20年未全通挨批 縣府：無奈

2019-08-06 23:34

日專家科研：台溫泉抗氧化 讓人有年輕感

2019-08-06 23:31

編1.2億補貼… 桃園YouBike免費半小時 暫不取消

2019-08-06 23:29

濱海地擬蓋回收場 新屋民眾抗議

2019-08-06 23:24

苗縣北橫公路蓋逾20年 審計室提多項缺失送監察院

2019-08-06 20:27

補助前30分鐘免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28

「請勿餵養」流浪動物 桃園市動保處告示惹議

2019-08-06 18:17

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

58億打造桃園能源生質中心 環局：2年後解決桃園垃圾

2019-08-06 16:07

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

桃園客家義民祭揭幕 平鎮6輪值里挑擔奉飯

2019-08-06 13:38

農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商

2019-08-06 17:29

被羞辱為「廠商」 李永豐：比照前朝紙風車才願意重返台中

2019-08-06 18:41

紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

西濱芳苑大城段年底通車 半包覆式隔音牆降低噪音干擾

2019-08-06 16:47

吳鳳「10建議」救台觀光 北市局長也承諾想辦法

2019-08-06 21:51

潘恒旭高雄隔空槓台中陳柏惟 一千份雞排賭陳的選情

2019-08-06 21:45

超出100萬台斤目標 麻豆大果文旦收購破150萬台斤

2019-08-06 12:06

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43

新系人馬出任陳歐珀競選總部要角 盡釋前嫌團結拚選戰

2019-08-06 21:23

影／南橫10年花120億未修好 林佳龍：不放棄這條路

2019-08-06 18:57

貞子和紅衣女孩坐車上 他傻眼：有必要中午就跑出來？

2019-08-06 23:06

紙風車執行長李永豐：一生為孩子 期望公務員不再被刁難

2019-08-06 16:45

影／八卦山天空步道會搖晃？彰縣府：結構安全並會管制人數

2019-08-06 15:03

中市府拜會紙風車致歉 颱風逼近演出難恢復

2019-08-06 17:52

刺客登場！屏東縣原民處長伍麗華 投入山原立委選戰

2019-08-06 20:42

香港罷工果農遭殃 台中哈密瓜認賠賣

2019-08-06 18:01

農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49

桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29

屏縣府對樂樂養雞場開罰5萬 黃國昌：「重罰」簡直笑話

2019-08-07 09:35

補助前30分鐘免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28

高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18

影／與神同行！宮廟捐「路口光明燈」 夜間保祐平安回家

2019-08-06 18:24

利奇馬颱風撲向北台灣 大武崙溪屢傳水患加強警戒

2019-08-07 09:36

紙風車拒演掀波 盧秀燕道歉：誤會

2019-08-06 14:13

影／老礦工盼了20多年 猴硐黑金風華再現今動工

2019-08-06 12:03

影／颱風來襲前 龜山島東北海域出現罕見「火彩虹」

2019-08-06 15:41

新北首座滑草場8月10日正式啟用！當天送限量滑雪板

2019-08-06 11:03

麗寶樂園小小消防營秒殺 還有小小國軍和警察營

2019-08-06 11:59

影／再見了！80年宜蘭橋將走入歷史 車輛改走3替代道路

2019-08-06 18:56

舊三貂嶺鐵路隧道闢自行車道 侯友宜：帶動東北角觀光

2019-08-06 15:36

麻豆文旦缺工 今年首見22名外籍學生生力軍

2019-08-06 11:39

「金門之光」許績勝拜會楊鎮浯 研議營區可作選手村

2019-08-06 11:17

台灣好行濱海奇基線 六折價買3款套票包玩、包吃

2019-08-06 12:25

苗縣北橫公路蓋逾20年 審計室提多項缺失送監察院

2019-08-06 20:27

汐止另一處賞荷清幽祕境 隱身寺院佛氣十足

2019-08-06 15:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top