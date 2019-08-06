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影／苗縣獎勵在地企業進用苗栗青年 縮短學用落差

2019-08-06 22:21聯合報 記者劉星君╱即時報導

推動就業服務，苗栗縣勞工青年發展處今年度企業實習媒合，將在8月23日，在苗栗縣工業會舉辦現場媒合，透過企業實習媒合，強化職場與社會環境鏈結，縮短社會新鮮人就業落差，也鼓勵在地企業開放更多工作機會，達到雙贏。

此次企業實習媒合承辦規畫單位苗栗縣工業會指出，今年的媒合結合勞動部「台灣就業通」線上媒合平台，讓媒合管道更多元；同時加碼設計雇用獎勵金補助，鼓勵企業開放更多職缺，讓在地待業或想轉業的苗栗鄉親能找到符合志趣、性向的工作，讓企業主也能找到滿意的人才，相輔相成。

8月23日在苗栗縣工業會3樓辦理現場媒合，讓在地求職者與企業零距離互動，可以在第一時間與企業面對面互動，免去投遞履歷後的不確定感與漫長等待。

今舉行活動記者會，現場邀請5家在地優良會員企業，分別是國全精密工業股份有限公司、承化實業股份有限公司、年興紡織股份有限公司、立康生醫事業股份有限公司、合馬家具有限公司，企業代表與縣政府簽屬合作意向書，與在地企業共同打造幸福苗栗的施政願景。

勞青處指出，工業會規畫的企業媒合實習，縮短求職的猶豫期，透過1個月的實習，讓求職者加了解工作性向，透過補助企業的獎勵機制，符合企業媒合實習條件，企業進用1人次補助1萬，每家廠商提供3到4人。讓企業更願意開放工作機會，給正在尋找中的青年朋友，形成雙向合作平台，達到雙贏。

苗縣工業會理事長余增國說，提升企業與求職者間媒合效益，呼籲在地企業未來能踴躍參與，一同提供廣泛且多元的職缺，找到適才適所的優秀人才，提升產業動能。

勞青處指出，企業實習媒合活動，共9家廠商參與，每家廠商提供3到4個名額，共30個名額。

推動就業服務，苗栗縣勞工青年發展處今年度企業實習媒合，將在8月23日，在苗栗縣工...
推動就業服務，苗栗縣勞工青年發展處今年度企業實習媒合，將在8月23日，在苗栗縣工業會舉辦現場媒合，透過企業實習媒合，強化職場與社會環境鏈結，縮短社會新鮮人就業落差，也鼓勵在地企業開放更多工作機會，達到雙贏。記者劉星君／攝影
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推動就業服務，苗栗縣勞工青年發展處今年度企業實習媒合，將在8月23日，在苗栗縣工...
推動就業服務，苗栗縣勞工青年發展處今年度企業實習媒合，將在8月23日，在苗栗縣工業會舉辦現場媒合，透過企業實習媒合，強化職場與社會環境鏈結，縮短社會新鮮人就業落差，也鼓勵在地企業開放更多工作機會，達到雙贏。記者劉星君／攝影
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實習苗栗縣
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