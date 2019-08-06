苗縣財政仍嚴峻 縣長：持續開源節流

2019-08-06 21:41 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣議會今召開臨時會，苗栗縣審計室提出107年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，審核報告指出，苗縣近6年公共債務未償餘額已逐漸減少，但金額仍鉅，加計「自償性債務」未償餘額，整體債務負擔沉重，財政狀況仍嚴峻。苗栗縣長徐耀昌說，107年度決算賸餘11億7千5百多萬，比去年同期減少2.3億元，共樽節9.45億，會持續開源節流。

苗縣審計室報告指出，苗栗縣近6年度（102至107年度）1年以上及未滿1年公共債務未償餘額，從102年度的高峰401億5295萬餘元，逐年緩降到107年度382億3972萬餘元，累計償還債務19億1953萬餘元，平均每年償還債務3億1982萬餘元，但債務未償餘額仍屬龐鉅。

審計報告指出 根據苗縣府修正償債計畫所列，除108年度仍維持還3億元外，從109年度起每年應償還金額從4億元遞增到7億元不等，縣府未來的額外資金需求累增。