親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

父親節線上影展／從不完美的大人身上，學會不一樣的愛

諾貝爾文學獎首位黑人女性得主莫里森過世 享壽88歲

苗縣財政仍嚴峻 縣長：持續開源節流

2019-08-06 21:41聯合報 記者劉星君╱即時報導

苗栗縣議會今召開臨時會，苗栗縣審計室提出107年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，審核報告指出，苗縣近6年公共債務未償餘額已逐漸減少，但金額仍鉅，加計「自償性債務」未償餘額，整體債務負擔沉重，財政狀況仍嚴峻。苗栗縣長徐耀昌說，107年度決算賸餘11億7千5百多萬，比去年同期減少2.3億元，共樽節9.45億，會持續開源節流。

苗縣審計室報告指出，苗栗縣近6年度（102至107年度）1年以上及未滿1年公共債務未償餘額，從102年度的高峰401億5295萬餘元，逐年緩降到107年度382億3972萬餘元，累計償還債務19億1953萬餘元，平均每年償還債務3億1982萬餘元，但債務未償餘額仍屬龐鉅。

審計報告指出 根據苗縣府修正償債計畫所列，除108年度仍維持還3億元外，從109年度起每年應償還金額從4億元遞增到7億元不等，縣府未來的額外資金需求累增。

苗縣107年度，一年以上的未償債餘額220億6911萬餘元、未滿一年的未償債務餘額161億7061萬，加計未受債限制管制的自償性債務110億2901萬餘元，苗縣整體債務負擔高達492億6874萬餘元，審計室報告指出，苗縣財政狀況仍屬嚴峻，有待研謀妥處。

苗栗縣議會今召開臨時會，苗栗縣審計室提出107年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜...
苗栗縣議會今召開臨時會，苗栗縣審計室提出107年度苗栗縣總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告，審核報告指出，苗縣近6年公共債務未償餘額已逐漸減少，但金額仍鉅，加計「自償性債務」未償餘額，整體債務負擔沉重，財政狀況仍嚴峻。記者劉星君／攝影
分享

債務苗栗縣徐耀昌
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

補助前30分鐘免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28

「請勿餵養」流浪動物 桃園市動保處告示惹議

2019-08-06 18:17

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

58億打造桃園能源生質中心 環局：2年後解決桃園垃圾

2019-08-06 16:07

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

桃園客家義民祭揭幕 平鎮6輪值里挑擔奉飯

2019-08-06 13:38

農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49

後龍火車站遭投訴 時鐘已壞半年、廁所尿騷味重

2019-08-05 23:51

竹縣最美共讀站 新湖國小幸福愛閱館入圍決審

2019-08-05 23:48

久聯擴廠環評會 湖口居民、竹縣民代抗議

2019-08-05 23:45

竹市水災防洪 短中長期策略改善

2019-08-05 23:42

新竹車站給方便 公廁翻新 增坐式廁間

2019-08-05 23:39

殺風景！掩埋場緊鄰草漯沙丘 觀音民眾喊快遷走

2019-08-05 23:34

桃市府：生質能源中心 將優先解決觀音垃圾

2019-08-05 23:26

鄭文燦明啟程訪日7天 與千葉等城市進行深度交流

2019-08-05 18:53

桃園青春．正好音樂祭 高校與超強卡司熱音軋臺

2019-08-05 18:15

桃捷與7大學產學結盟 鄭文燦：一條捷運服務創新再升級

2019-08-05 17:29

淹怕了？竹市議員要求市府研擬易淹水地區改善方案

2019-08-05 17:27

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商

2019-08-06 17:29

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

被羞辱為「廠商」 李永豐：比照前朝紙風車才願意重返台中

2019-08-06 18:41

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56

紙風車事件盧秀燕道歉 蔡其昌：這才是我認識的盧市長

2019-08-06 09:09

板橋南雅南路口禁轉標誌被擋住 民眾一轉就遭開單

2019-08-06 08:43

影╱就這麼好康！捐款給社福團體 入住2千坪私人招待所

2019-08-05 22:57

西濱芳苑大城段年底通車 半包覆式隔音牆降低噪音干擾

2019-08-06 16:47

超出100萬台斤目標 麻豆大果文旦收購破150萬台斤

2019-08-06 12:06

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

紙風車拒演掀波 盧秀燕公開道歉滅火

2019-08-06 10:10

中市府拜會紙風車致歉 颱風逼近演出難恢復

2019-08-06 17:52

影／南橫10年花120億未修好 林佳龍：不放棄這條路

2019-08-06 18:57

影／宜蘭市何以成為「夏之櫻花」紫薇美城 市長這麼說

2019-08-06 07:34

紙風車公益演出跳過台中？ 盧秀燕致歉補救

2019-08-05 23:23

紙風車執行長李永豐：一生為孩子 期望公務員不再被刁難

2019-08-06 16:45

香港罷工果農遭殃 台中哈密瓜認賠賣

2019-08-06 18:01

農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49

影／宜蘭「吶喊噴泉」氣長噴到3樓高 氣虛變小水花

2019-08-06 10:35

桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29

吳鳳「10建議」救台觀光 北市局長也承諾想辦法

2019-08-06 21:51

影／八卦山天空步道會搖晃？彰縣府：結構安全並會管制人數

2019-08-06 15:03

高市府宣導公務員行政中立 綠營批侵犯公民權

2019-08-06 20:18

台南老戲院邀如果兒童戲團周末演出 票房告急

2019-08-06 08:48

補助前30分鐘免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28

韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11

影／與神同行！宮廟捐「路口光明燈」 夜間保祐平安回家

2019-08-06 18:24

新北首座滑草場8月10日正式啟用！當天送限量滑雪板

2019-08-06 11:03

影／老礦工盼了20多年 猴硐黑金風華再現今動工

2019-08-06 12:03

麻豆文旦缺工 今年首見22名外籍學生生力軍

2019-08-06 11:39

影／颱風來襲前 龜山島東北海域出現罕見「火彩虹」

2019-08-06 15:41

紙風車拒演掀波 盧秀燕道歉：誤會

2019-08-06 14:13

雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43

台灣大道沿線公車站險象 民眾衝越道路上安全島搭公車

2019-08-06 08:46

麗寶樂園小小消防營秒殺 還有小小國軍和警察營

2019-08-06 11:59

台灣好行濱海奇基線 六折價買3款套票包玩、包吃

2019-08-06 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top