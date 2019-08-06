苗縣北橫公路蓋逾20年 審計室提多項缺失送監察院

2019-08-06 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



苗栗縣北橫公路「最後一哩路」斗煥坪至三灣段工程，長約3公里，去年1月26日熱鬧動土，預計明年底完工通車，屆時竹南、頭份往三灣、南庄可節省近半小時車程。圖／報系資料照 分享 facebook 苗栗縣議會今召開臨時會，苗栗縣審計室審核報告指出，北橫公路計畫案，縣府未能縝密規畫經費來源及申請補助時程，也曾因部分設計導致成果廢棄，浪費1184萬餘元，主線工程分段辦理先後次序錯亂，部分高架路段完工卻閒置長達6年，審計室依法陳報監察院。

苗縣府從民國86年間辦理北橫公路計畫，為解決苗栗縣北部地區東西向交通，北橫公路從永貞路經頭份、雞心壩、斗煥坪、內灣至三灣，全長約11公里，經費31億8600萬元，現僅剩「斗煥坪至三灣段」最後一哩路，在去年1月下旬動工，預計明年9、10月可完工。

「這是地方無奈」苗縣府工務處長古明弘說，北橫公路經費龐大，即使中央同意補助，地方也需配合款，若一次全數補助，縣府恐怕也籌不出，縣府依內政部生活圈計畫，分7個工程標陸續提出申請，才讓工程時程長。

審計室報告指出，部分設計成果廢棄，導致不經濟支出設計費達1184萬餘元；主線工程分段辦理先後次序錯亂，第1標到第3標工程完工後，沒有接續辦理銜接工程，導致第3標完工形成斷路，部分高架路段完工後，閒置長達6年以上，無法發揮完工通車預期效益等未盡職責及效能過低情勢。