親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

真薪酸！這八種行業員工年薪排名吊車尾

補助前30小時免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28聯合報 記者張裕珍╱即時報導

桃園市政府2016年開始建置Youbike，為鼓勵民眾多加騎乘做為短程接駁，也減少汙染與耗能，補助民眾前30分鐘騎乘免費，由於租借次數顯著成長，市府補助金額連帶攀升，從2016年1645萬元，到去年8791萬元，今年更預先編列1億元2550萬元預算，審計處最新報告認為桃市府應衡酌補貼方式，比照北市或彰化取消前30分鐘免費，回歸使用者付費才對。

交通局長劉慶豐下午表示，YouBike方便且低碳環保，他觀察桃園火車站前的租借站，有時遇上通勤人潮，200輛車一下就被借光，租借情況踴躍，若取消30分鐘前免費，通勤族每月至少多220元開銷，或許衡量之下就改騎機車，他並不樂見，且北市交通路網完整，大眾交通工具多轉乘便捷，桃市仍需要YouBike協助銜接市民最後一哩路，暫不考慮取消補貼。

桃園市自2016年2月建置YouBike，前30分鐘騎乘免費，3年來，營運成果良好，從每月租借10萬次攀升至每月97萬次，逼近百萬人次租借，由於租借次數顯著成長，市府補助金額攀升，從2016年1645萬元、2017年6206萬元、去年8791萬元，今年更編列1億元2550萬元預算，已是第1年補助的8倍之多，交通局統計，截至6月底該補助執行近半約6083萬元。

審計處報告肯定推廣YouBike作為短程接駁運具，有助改善環境品質， 但補助金額逐年增加，審計處也發現有92%使用者在半小時內就還車，形同絕大多數費用由市府埋單，認為市府要衡酌補貼，比照北市或彰化等縣市政府取消前30分鐘免費，以減輕政府財政負擔。

交通局回應，桃市YouBike分兩期建置，今年目標設320站，迄今已設303站，營運情況良好，每台車平均每天被租用4.17次，考量站點建置中，將持續前30分鐘免費政策，待未來運量穩定後，將檢討是否回歸使用者付費，不過今年3月起若租借在1分鐘內，不再補助。

桃園市政府105年開始建置Youbike，並補助民眾前30分鐘騎乘免費，今年補貼...
桃園市政府105年開始建置Youbike，並補助民眾前30分鐘騎乘免費，今年補貼費用編列預算高達1億元2550元，審計處最新出爐報告認為桃市府應衡酌補貼方式，比照北市或彰化取消前30分鐘免費，回歸使用者付費才對。記者張裕珍／攝影
分享

YouBike北市火車站
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

「請勿餵養」流浪動物 桃園市動保處告示惹議

2019-08-06 18:17

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

58億打造桃園能源生質中心 環局：2年後解決桃園垃圾

2019-08-06 16:07

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

桃園客家義民祭揭幕 平鎮6輪值里挑擔奉飯

2019-08-06 13:38

農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49

後龍火車站遭投訴 時鐘已壞半年、廁所尿騷味重

2019-08-05 23:51

竹縣最美共讀站 新湖國小幸福愛閱館入圍決審

2019-08-05 23:48

久聯擴廠環評會 湖口居民、竹縣民代抗議

2019-08-05 23:45

竹市水災防洪 短中長期策略改善

2019-08-05 23:42

新竹車站給方便 公廁翻新 增坐式廁間

2019-08-05 23:39

殺風景！掩埋場緊鄰草漯沙丘 觀音民眾喊快遷走

2019-08-05 23:34

桃市府：生質能源中心 將優先解決觀音垃圾

2019-08-05 23:26

鄭文燦明啟程訪日7天 與千葉等城市進行深度交流

2019-08-05 18:53

桃園青春．正好音樂祭 高校與超強卡司熱音軋臺

2019-08-05 18:15

桃捷與7大學產學結盟 鄭文燦：一條捷運服務創新再升級

2019-08-05 17:29

淹怕了？竹市議員要求市府研擬易淹水地區改善方案

2019-08-05 17:27

大湳水上樂園將動工 泳池結束營業民眾嘆時代的眼淚

2019-08-05 16:28

久聯化工擴廠今環評 居民、議員齊聚門口抗議汙水溢流

2019-08-05 16:25

新竹縣最美共讀站 新湖國小「幸福愛閱館」超迷人

2019-08-05 16:14

5星級哺集乳室媽媽驚艷：「我會再回來」

2019-08-05 14:58

桃園阿美族兄弟雙奪跆拳金牌：我180公分，勁敵高我半顆頭

2019-08-05 14:43

衛福部桃園醫院新屋分院長交接 王偉傑卸任前建樹多

2019-08-05 14:04

後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

停演事件盧秀燕止血 「快認錯！協助紙風車台中演出 」

2019-08-05 21:11

七夕閒人勿近！新竹縣新豐鄉這裡明晚送肉粽

2019-08-06 16:58

北上溝通無效 李永豐：台中市府羞辱紙風車為廠商

2019-08-06 17:29

王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52

斥資2.9億元 屏東縣道185甲潮州-來義段正式通車

2019-08-06 11:28

紙風車事件盧秀燕道歉 蔡其昌：這才是我認識的盧市長

2019-08-06 09:09

【即時短評】當藝文碰上政治 紙風車事件能就此落幕嗎

2019-08-05 22:30

板橋南雅南路口禁轉標誌被擋住 民眾一轉就遭開單

2019-08-06 08:43

紙風車在氣什麼？ 台中市教育局仍不知

2019-08-06 15:56

影╱就這麼好康！捐款給社福團體 入住2千坪私人招待所

2019-08-05 22:57

獨／弱勢孩童的天堂「銅板樂園」 暑假過完恐將關園

2019-08-05 20:22

沙鹿向上路今連兩起混凝土車事故 市警局將加強執法

2019-08-05 19:48

從高雄回來後 陳芳明：發大財城市果然停留在謠言裡

2019-08-05 21:14

超出100萬台斤目標 麻豆大果文旦收購破150萬台斤

2019-08-06 12:06

紙風車不滿被貼標籤拒演 洪慈庸打臉盧秀燕掛過協辦

2019-08-06 11:01

西濱芳苑大城段年底通車 半包覆式隔音牆降低噪音干擾

2019-08-06 16:47

紙風車拒演掀波 盧秀燕公開道歉滅火

2019-08-06 10:10

被羞辱為「廠商」 李永豐：比照前朝紙風車才願意重返台中

2019-08-06 18:41

紙風車公益演出跳過台中？ 盧秀燕致歉補救

2019-08-05 23:23

影／宜蘭市何以成為「夏之櫻花」紫薇美城 市長這麼說

2019-08-06 07:34

宜蘭情人節試點燈搶先看 親水公園夜景炫麗奪目

2019-08-05 21:21

農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49

中市府拜會紙風車致歉 颱風逼近演出難恢復

2019-08-06 17:52

韓國瑜穿雲箭綠營地盤插旗 韓粉成立嘉義山區後援會

2019-08-06 09:11

新北首座滑草場8月10日正式啟用！當天送限量滑雪板

2019-08-06 11:03

台南老戲院邀如果兒童戲團周末演出 票房告急

2019-08-06 08:48

台灣大道沿線公車站險象 民眾衝越道路上安全島搭公車

2019-08-06 08:46

紙風車執行長李永豐：一生為孩子 期望公務員不再被刁難

2019-08-06 16:45

影／老礦工盼了20多年 猴硐黑金風華再現今動工

2019-08-06 12:03

影／颱風來襲前 龜山島東北海域出現罕見「火彩虹」

2019-08-06 15:41

香港罷工果農遭殃 台中哈密瓜認賠賣

2019-08-06 18:01

影／宜蘭「吶喊噴泉」氣長噴到3樓高 氣虛變小水花

2019-08-06 10:35

麻豆文旦缺工 今年首見22名外籍學生生力軍

2019-08-06 11:39

桃市八德區游泳池流標2次 全區僅剩一間泳池可戲水

2019-08-06 17:35

台灣好行濱海奇基線 六折價買3款套票包玩、包吃

2019-08-06 12:25

七夕、父親節撿便宜 北市流當品1.13克拉鑽戒市價6折起

2019-08-06 08:27

「金門之光」許績勝拜會楊鎮浯 研議營區可作選手村

2019-08-06 11:17

桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29

雲林海線立委綠營換將？ 蘇治芬發起百里苦行省思未來

2019-08-06 17:43

上月爆紅「開山里」疫情解除 市府列美食名單邀大家來玩

2019-08-06 12:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top