補助前30小時免費騎YouBike 桃市府1年要花1.2億元

2019-08-06 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市政府2016年開始建置Youbike，為鼓勵民眾多加騎乘做為短程接駁，也減少汙染與耗能，補助民眾前30分鐘騎乘免費，由於租借次數顯著成長，市府補助金額連帶攀升，從2016年1645萬元，到去年8791萬元，今年更預先編列1億元2550萬元預算，審計處最新報告認為桃市府應衡酌補貼方式，比照北市或彰化取消前30分鐘免費，回歸使用者付費才對。

交通局長劉慶豐下午表示，YouBike方便且低碳環保，他觀察桃園火車站前的租借站，有時遇上通勤人潮，200輛車一下就被借光，租借情況踴躍，若取消30分鐘前免費，通勤族每月至少多220元開銷，或許衡量之下就改騎機車，他並不樂見，且北市交通路網完整，大眾交通工具多轉乘便捷，桃市仍需要YouBike協助銜接市民最後一哩路，暫不考慮取消補貼。

桃園市自2016年2月建置YouBike，前30分鐘騎乘免費，3年來，營運成果良好，從每月租借10萬次攀升至每月97萬次，逼近百萬人次租借，由於租借次數顯著成長，市府補助金額攀升，從2016年1645萬元、2017年6206萬元、去年8791萬元，今年更編列1億元2550萬元預算，已是第1年補助的8倍之多，交通局統計，截至6月底該補助執行近半約6083萬元。

審計處報告肯定推廣YouBike作為短程接駁運具，有助改善環境品質， 但補助金額逐年增加，審計處也發現有92%使用者在半小時內就還車，形同絕大多數費用由市府埋單，認為市府要衡酌補貼，比照北市或彰化等縣市政府取消前30分鐘免費，以減輕政府財政負擔。