「請勿餵養」流浪動物 桃園市動保處告示惹議

2019-08-06 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市動保處最近在桃園區同德里張貼告示，要求民眾不得餵養流浪犬貓，以免群聚影響人身與交通安全，告示一出引發爭議。圖／中聖里長崔美瑛提供 分享 facebook 桃園市推動TNVR工作，流浪犬貓結紮後回放原地，但餵養若無妥善處理，恐衍生髒亂或吸引犬貓群聚，動物保護處最近在桃園區同德里張貼告示，要求民眾不得餵養流浪犬貓，以免群聚影響人身與交通安全，從事動保工作多年的里長崔美瑛看了氣炸，認為TNVR（Trap誘捕、Neuter絕育、Vaccinate防疫、Return回置）最後一步就是回置，但怎能要求民眾不得餵養，要流浪犬貓何去何從？

市府動保處長王得吉說，應是餵養引來的髒亂造成地方衝突，管制隊才會張貼此公告，為避免誤會，將請動保處管制隊人員先撤下，動保處將修正內容以「乾淨餵養」為主，也呼籲愛心人士餵養應以乾淨的碗盆餵食，不要隨意放置便當盒或袋裝飯菜，以免破壞環境。

崔美瑛說，有愛心人士發現動保處在中山里、同德里等多處張貼多個公告，告示要求民眾「請勿餵食」流浪動物，她直言TNVR最後一步就是Return回置，讓流浪犬貓回到原地生活，但告示卻又要求不准餵，「是要餓死這些已結紮的貓狗嗎？」TNVR工作怎做得下去。

王得吉坦言，桃園打造友善動保城市，努力執行TNVR工作，但流浪犬貓回放後，不時造成地方困擾或衝突，為避免告示張貼後衍生不必要衝突，將先行取下，請動保處人員加強與地方溝通，不過若該處已有群聚造成的危險，還是會張貼，避免流浪動物群聚而傷人。

「建議餵養人要分散且乾淨餵食」，王說，餵養若造成環境髒亂，沒有居民能接受，引起地方反感，也可能加劇地方餵養流浪動物的衝突，一旦發生衝突，餵養人更可能隱藏起來，直到半夜才出來餵食，不利動保工作，他認為地方合作很重要，會加強多方溝通。

動保處目前列管轄內15處流浪動物群聚熱點，其中重點處理5處分別為平鎮區庫房南路168巷口魚池、中壢區長春六路與文林街口、中壢工業區汙水廠、中壢區成章二街、八德區大安公墓，王得吉說，若流浪動物有傷人之虞，將採精準捕捉，安置進動物收容所照顧。