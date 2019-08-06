桃園第五選區立委選舉 民進黨徵召蔣絜安出戰

2019-08-06 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市立法委員選舉第五選區 （龍潭、平鎮），國民黨已提名現任立委呂玉玲爭取連任，民進黨桃園市黨部經徵召協調會議，與會力推現任不分區立委蔣絜安代表出戰。蔣絜安今證實，明年總統、立委選舉至關重要，為了守護民主，不論這一仗有多難打，面對此關鍵選戰，都會加倍努力，勇敢承擔。

出身苗栗客家庄蔣絜安，與客家族群淵源頗深，是「客家文學之母」鍾肇政的媳婦，2014年由桃園市市長鄭文燦，延攬擔任客家事務局局長，任職期間推動客語扎根及相關建設頗受地方好評。去年遞補不分區立法委員，到立法院持續為客家族群發聲，綠營上下認為蔣絜安，是投入龍潭、平鎮客家選區的最好人選。

桃園市第五選區（平鎮、龍潭區），被視為傳統藍營票倉。蔣絜安表示，投入艱困選區選戰，不論局勢有多麼不利，既然黨需要她就不會逃避，個人的政治生涯成敗事小，這一仗更關係到台灣民主自由的未來，只能勇敢承擔，很感謝黨內前輩同志謙讓，未來大家的目標一致，會全力以赴。

據了解，民進黨桃園市黨部邀請相關人士協調商討時，與會一致推薦，徵召蔣絜安代表民進黨，投入第五選區立委選戰，待明天民進黨中央中執會確定通過後，才會正式徵召。依過去中央黨部都會尊重地方黨部意見，蔣絜安可望獲得提名。