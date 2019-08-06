58億打造桃園能源生質中心 環局：2年後解決桃園垃圾
桃園市府打造觀音草漯沙丘生態亮點，地方人卻不滿觀音垃圾掩埋場垃圾山空汙，喊出要求遷走或加碼回饋聲音，市府環保局長呂理德今天下午說，市府採BOT模式興建桃園能源生質中心，由投資廠商特許經營30年，自5月打地樁動工起，他會緊盯進度，最慢110年7月前完工試營運，「需再2年時間」可解決觀音垃圾掩埋場垃圾問題。
針對觀音地方要求回饋加碼的聲音，呂理德說，該局已實施地方回饋計畫，將會儘量與地方再溝通，並在法令許可下回饋地方，該局也會針對能源生質中心施工進度列管，由於BOT模式營，他相信廠商會加速施工，目標最慢110年7月前完工試營運。
呂理德表示，桃園能源生質中心佔地4.38公頃，由長營及中鼎公司共同投資58億元，BOT模式興建包括一座焚化廠爐、廚餘厭氧發酵發電及垃圾底渣掩埋廠三合一設備的能源生質中心，包括施工、經營期間在內，特許經營30年，其中廚餘厭氧發酵發電可先在110年初試營運。
未來桃園能源生質中心的焚化廠，一年可處理垃圾量22萬噸，若加上桃園焚化廠年處理垃圾量37萬噸，總共60萬噸垃圾處理量，可解決目前全市41萬噸垃圾量，並將優先解決觀音、北港垃圾掩埋場垃圾問題。
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