58億打造桃園能源生質中心 環局：2年後解決桃園垃圾

2019-08-06 16:07 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園市政府推動BOT興建觀音生質能源中心積極施工中(見圖)，環保局長呂理德列管緊盯進度，期待兩年後完工試營運，解決觀音垃圾掩埋場垃圾問題。記者曾增勳／攝影 分享 facebook 桃園市府打造觀音草漯沙丘生態亮點，地方人卻不滿觀音垃圾掩埋場垃圾山空汙，喊出要求遷走或加碼回饋聲音，市府環保局長呂理德今天下午說，市府採BOT模式興建桃園能源生質中心，由投資廠商特許經營30年，自5月打地樁動工起，他會緊盯進度，最慢110年7月前完工試營運，「需再2年時間」可解決觀音垃圾掩埋場垃圾問題。

針對觀音地方要求回饋加碼的聲音，呂理德說，該局已實施地方回饋計畫，將會儘量與地方再溝通，並在法令許可下回饋地方，該局也會針對能源生質中心施工進度列管，由於BOT模式營，他相信廠商會加速施工，目標最慢110年7月前完工試營運。

呂理德表示，桃園能源生質中心佔地4.38公頃，由長營及中鼎公司共同投資58億元，BOT模式興建包括一座焚化廠爐、廚餘厭氧發酵發電及垃圾底渣掩埋廠三合一設備的能源生質中心，包括施工、經營期間在內，特許經營30年，其中廚餘厭氧發酵發電可先在110年初試營運。