王浩宇被爆家有違建農舍 詹江村號召前往辦園遊會

2019-08-06 15:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下位於雲林的農舍風波不斷，時常「黑韓」的桃園市議員王浩宇也被掀底，被國民黨籍市議員詹江村爆料王家也有違建農舍，還說要申請農舍前方的路權辦園遊會「宣導農地農用，請勿蓋豪華農舍」，王浩宇不滿反擊說，農舍非個人名下房產，為家人所有「要韓粉不要騷擾非公眾人物」，他更嚴正抗議呼籲詹江村要適可而止。

王浩宇家位於中壢的農舍也因詹江村爆料而曝光，網路更謠傳市府包庇該農舍增建，迄今未拆，市府新聞處長詹賀舜今天澄清表示，該農舍違法增建列為C類違章建築，依規定排定拆除，並已發函給建物所有人，一且依法處理，「違建皆依法排拆，並無包庇或特權。」

詹賀舜也說， 該農舍建物於民國94年前縣府時期取得使用執照，今年市府接到檢舉後即依法查報並依照分級分類原則處理拆除問題，過程中並無拖延，也無差別待遇，依照桃園市政府處理違章建築原則，興建中違章建築採取即報即拆，其餘依照分級分類原則處理。

詹江村直言「排拆是騙人的」，自己當議員那麼多年，排拆上萬件，哪一年才拆得到？至於他已口頭向中壢區公所提出路權申請，要在該農舍巷弄辦公益園遊會，他說，區公所經會勘後回覆，該巷弄不是市府用地且道路狹窄，難以擺攤辦園遊會，婉拒其路權申請，園遊會計畫被迫喊卡，「不是我不想辦，是區公所不準」，依法申請會尊重區公所的回覆。