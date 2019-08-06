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桃園客家義民祭揭幕 平鎮6輪值里挑擔奉飯

2019-08-06 13:38聯合報 記者張弘昌╱即時報導

桃園市政府客家事務局委託中壢區公所及平鎮區公所，承辦2019桃園客家義民祭活動，今天在平鎮褒忠祠揭開序幕，由副市長游建華、客家局長何明光、中壢區長吳宏國、平鎮區長鄭詩鈿及貴賓，共同幫金神豬披上金腰帶，率6輪值里民抬起金神豬，預祝今年活動順利。

桃園市副市長游建華表示，義民祭是客家族群信仰一大盛事，是要紀念清代民變戰亂中，保鄉衛土壯烈犧牲的一群客家先民，為感念義民爺的忠義精神，客家鄉親每年農曆7月，會舉辦義民祭祀相關活動。

義民祭每年由輪值當班的區域，舉辦挑擔奉飯、賽神豬、放水燈、立燈篙、普渡、祭祀等傳統祭祀儀式。今年除維持傳統挑擔奉飯踩街遊行，還加入金色腰帶纏繞的金神豬大遊行及創意飯糰DIY等活動。

中壢區6個輪值里，為五福里、五權里、新明里、舊明里、永光里、光明里，里民用虔誠、熱情方式，挑擔祭拜義民爺，展現現代人對於義民爺爺的情感，及對義民信仰的融入。

客家局長何明光表示，義民祭活動以傳統信仰及藝術展演方式進行，11日下午2時至5時舉辦挑擔奉飯踩街大遊行；義民禮讚客家歌舞劇，18日晚間6時在光明公園舉辦，除欣賞精彩客家歌舞劇，現場還安排褒忠祠故事館等，客家義民爺歷史展及有獎問答摸彩品大放送。接著8月19日及20日，接連舉辦3場客家大戲及輪值里交接晚會。

桃園客家義民祭今天揭幕，由桃園市副市長游建華與6輪值里長，抬金豬進行啟動儀式。圖...
桃園客家義民祭今天揭幕，由桃園市副市長游建華與6輪值里長，抬金豬進行啟動儀式。圖／桃園市客家事務局提供
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桃園客家義民祭今天在平鎮區褒忠祠，由副市長游建華與在場貴賓，一同為金神豬披上金腰...
桃園客家義民祭今天在平鎮區褒忠祠，由副市長游建華與在場貴賓，一同為金神豬披上金腰帶揭開系列活動序幕。圖／桃園市客家事務局提供
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