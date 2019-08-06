桃園客家義民祭揭幕 平鎮6輪值里挑擔奉飯

2019-08-06 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園市政府客家事務局委託中壢區公所及平鎮區公所，承辦2019桃園客家義民祭活動，今天在平鎮褒忠祠揭開序幕，由副市長游建華、客家局長何明光、中壢區長吳宏國、平鎮區長鄭詩鈿及貴賓，共同幫金神豬披上金腰帶，率6輪值里民抬起金神豬，預祝今年活動順利。

桃園市副市長游建華表示，義民祭是客家族群信仰一大盛事，是要紀念清代民變戰亂中，保鄉衛土壯烈犧牲的一群客家先民，為感念義民爺的忠義精神，客家鄉親每年農曆7月，會舉辦義民祭祀相關活動。

義民祭每年由輪值當班的區域，舉辦挑擔奉飯、賽神豬、放水燈、立燈篙、普渡、祭祀等傳統祭祀儀式。今年除維持傳統挑擔奉飯踩街遊行，還加入金色腰帶纏繞的金神豬大遊行及創意飯糰DIY等活動。

中壢區6個輪值里，為五福里、五權里、新明里、舊明里、永光里、光明里，里民用虔誠、熱情方式，挑擔祭拜義民爺，展現現代人對於義民爺爺的情感，及對義民信仰的融入。