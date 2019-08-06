農地變更回收場？桃園新屋民眾抗議破壞環境和觀光

2019-08-06 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市新屋區西濱快速公路旁一公頃多土地，傳出業者準備變更用地蓋資源回收場，地方上憂心引發空氣、土壤汙染，社區居住生活品質降低，並且影響鄰近正要起飛的觀光產業發展，今天上午100多人在回收場用地旁搭帳篷抗議，強烈要求市政府不能同意變更，也要禁止蓋資源回收等有汙染的事業。 民意代表、里長都來聲援。記者鄭國樑/攝影 分享 facebook

民眾抗議現場在新屋區永安里、永興里交界就在西濱快速道路旁邊，地方上傳出環保局和業者、相關單位上午10點要到現場會勘，但是到了近11點環保局人員才到場，市議員邱佳亮和里長把民眾的訴求陳情書交給環保局人員，要求尊重地方心聲。

永安里里長郭先彰、永興里里長葉國傑指出，業者向桃園市政府申請變更永安里崁頭厝段崁頭厝小段990、991、992等6筆地號土地，準備興建廢棄物資源回收廠，今天由辦環保局辦現地會勘。里長和民眾指出，因為一旦蓋廢棄物回收場，必定嚴重影響地區環境，市政府在這裡馬上要發展觀光事業包括後湖溪泛舟，一旦蓋回收場勢必破壞觀光發展，連溪流出海口捕魚苗也會嚴重受影響。

邱佳亮強調，要蓋回收場就進工業區，為什麼選在濱海遊憩區？他指出過去有幾家工廠在工業區外面常造成汙染，違規事情一堆，對付這種工廠一開始就要阻止，而且堅持到底，他會幫大家嚴格把關，必要的時候請市長鄭文燦到現場了解情況。