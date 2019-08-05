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桃園青春．正好音樂祭 高校與超強卡司熱音軋臺

2019-08-05 18:15聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市「2019青春．正好音樂祭--我的世界，我做主！」系列演唱會，即日起至10月，集結10所桃園高校熱音社團，超過20組在地樂團以及16組音樂主打星，打造4大曲風主題，同時在中壢藝術館前廣場推出14場系列演唱活動。

10日(周六)在中壢中正公園有大型演唱會，白安、BOXING、HUSH、符瓊音等超強卡司，將和獨立樂團及桃園高校熱音社團「軋臺」交流，展現青春熱力與原創精神，也為明年登場的「桃園流行音樂露天劇場」暖身起跑。

桃園市長鄭文燦今天到中壢藝術館參加系列演出宣傳活動，並表示中壢藝術館民國74年成立，歷經34個年頭，為提供更適合的設備環境，市府爭取到文化部「前瞻計畫」經費約4800萬元整修廳舍，包含後台隔音改善、音樂廳地坪及觀眾席座椅更新、廁所改善、頂樓防水、空調改善工程等，整體工程預計下半年度整修完畢，希望未來能辦更多的藝文活動，增加整個城市的音樂符號。

鄭文燦說，青春正好音樂祭規畫中壢藝術館前廣場舉辦14場小型音樂會，集結桃園各高校社團及16位主打星，以「桃young流行」、「搖滾派對」、「清新民謠」、「異國爵士」等四大曲風系列，展現高校生的音樂才華。10日中壢中正公園大草坪大型音樂會活動，希望擺脫既有框架，創作或在地歌手等不同類型的樂團都能參加，讓高校生在中壢這個充滿青春的城市有更多表演發揮的舞台。

鄭文燦不忘推薦青年局在桃園區大興西路、正光路口「興光堡壘」基地，無論是要進行練唱或表演都很方便，歡迎青年朋友借用，也希望年輕的朋友都可以喜歡桃園。

桃園高校熱音社團將和獨立樂團在系列演唱會「軋臺」交流。圖／桃園市文化局提供
桃園高校熱音社團將和獨立樂團在系列演唱會「軋臺」交流。圖／桃園市文化局提供
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系列演唱會即日起至10月，集結10所桃園高校熱音社團，超過20組在地樂團以及16...
系列演唱會即日起至10月，集結10所桃園高校熱音社團，超過20組在地樂團以及16組音樂主打星，打造4大曲風主題。圖／桃園市文化局提供
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鄭文燦不忘推薦青年局在桃園區大興西路、正光路口「興光堡壘」基地。圖／桃園市文化局...
鄭文燦不忘推薦青年局在桃園區大興西路、正光路口「興光堡壘」基地。圖／桃園市文化局提供
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桃園市長鄭文燦出席「2019青春．正好音樂祭--我的世界，我做主！」宣傳活動。圖...
桃園市長鄭文燦出席「2019青春．正好音樂祭--我的世界，我做主！」宣傳活動。圖／桃園市文化局提供
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鄭文燦希望擺脫既有框架，創作或在地歌手等不同類型的樂團都能參加。圖／桃園市文化局...
鄭文燦希望擺脫既有框架，創作或在地歌手等不同類型的樂團都能參加。圖／桃園市文化局提供
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高校藝術館鄭文燦
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