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桃捷與7大學產學結盟 鄭文燦：一條捷運服務創新再升級

2019-08-05 17:29聯合報 記者曾增勳╱即時報導

桃園捷運公司與全台7所大學今天下午在桃捷舉辦大數據產學聯盟簽約儀式，桃園市長鄭文燦主持簽署見證，桃捷未來透過產學界結盟，運用大數據精確分析提升創新研發能量、提前紮根培訓校園人才，鄭文燦說，桃捷營運3年來，安全及運量都達標，目前綠線、棕線及機場延伸線還在興建、設計中，可預見5年內，桃捷將是「一條捷運打天下」，希望多元服務、智慧創新方向再往前走。

桃園捷運成立大數據產學聯盟，由桃捷董事長劉坤億與台北大學校長李承嘉、元智大學校長吳志揚、東吳大學校長潘維大、中央大學副校長陳志臣、銘傳大學副校長王金龍、高雄科大副校長馮榮豐、中國醫藥大學產學長邵耀華簽署合作，未來提供桃捷透過大數據分析及物聯網應用，提高安全性、服務優質化。

鄭文燦表示，桃捷營運3年來，運量第一年5.7萬人次、去年達6.3萬人次、今年可達7.3萬人次，達到安全穩定、運量提升初期營運目標，面對機場聯外、北桃通勤、區域旅遊三大功能非常具有潛力，桃捷目前只有機捷一條捷運，系統單純，他認為還有很多創新、應用大數據分析用得上，希望與各大學結盟可提升創新、優化服務，成功經驗可讓將來推動捷運更好。

桃園捷運與7所大學大數據產學結盟，桃園市長鄭文燦（見圖）現場了解各大學產學結，要...
桃園捷運與7所大學大數據產學結盟，桃園市長鄭文燦（見圖）現場了解各大學產學結，要求桃捷提升多元服務、智慧創新。記者曾增勳／攝影
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桃園捷運與7所大學大數據產學結盟，桃園市長鄭文燦（見圖）表示可預見5年內桃捷「一...
桃園捷運與7所大學大數據產學結盟，桃園市長鄭文燦（見圖）表示可預見5年內桃捷「一條捷運打天下」，但要提升多元服務、智慧創新。記者曾增勳／攝影
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桃園捷運與7所大學大數據產學結盟，桃園市長鄭文燦（見圖）表示可預見5年內桃捷「一...
桃園捷運與7所大學大數據產學結盟，桃園市長鄭文燦（見圖）表示可預見5年內桃捷「一條捷運打天下」，但要提升多元服務、智慧創新。記者曾增勳／攝影
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桃捷捷運鄭文燦
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