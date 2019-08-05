桃捷與7大學產學結盟 鄭文燦：一條捷運服務創新再升級

2019-08-05 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



桃園捷運公司與全台7所大學今天下午在桃捷舉辦大數據產學聯盟簽約儀式，桃園市長鄭文燦主持簽署見證，桃捷未來透過產學界結盟，運用大數據精確分析提升創新研發能量、提前紮根培訓校園人才，鄭文燦說，桃捷營運3年來，安全及運量都達標，目前綠線、棕線及機場延伸線還在興建、設計中，可預見5年內，桃捷將是「一條捷運打天下」，希望多元服務、智慧創新方向再往前走。

桃園捷運成立大數據產學聯盟，由桃捷董事長劉坤億與台北大學校長李承嘉、元智大學校長吳志揚、東吳大學校長潘維大、中央大學副校長陳志臣、銘傳大學副校長王金龍、高雄科大副校長馮榮豐、中國醫藥大學產學長邵耀華簽署合作，未來提供桃捷透過大數據分析及物聯網應用，提高安全性、服務優質化。