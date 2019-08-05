竹市建千席國際展演中心 議員建議邀市民參與討論

2019-08-05 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市議會今天召開第十屆 第4、5次臨時會，各黨團今天針對新竹市府提出「國際展演中心新建工程規劃設計」相關問題專案報告提出建議，其中，議員建議市府針對國際展演中心800至1千席展演中心需求性及可行性重行審慎評估，並召開公聽會，邀請市民參與討論。

議員認為，「展演中心選址是否妥適? 基地是否更適合作為興建總圖書館址？」，盼市府審慎評估規劃其可行性。而藝文特區現有3個館舍，各有其不同功能及定位，應積極推動各項計畫，有效活化該區域及周邊，解決閒置已久的問題。目前經費僅足夠興建展演中心建築物本體，市府需積極向中央爭取補助經費預算，議員盼市府設計規劃過程，尤須傾聽新竹在地藝文團體的需求與建議，以多元文化為設計目標。