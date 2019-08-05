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淹怕了？竹市議員要求市府研擬易淹水地區改善方案

2019-08-05 17:27聯合報 記者張雅婷╱即時報導

新竹市議會今天召開第十屆 第4、5次臨時會，各黨團今天針對新竹市府提出「水災防洪整體因應對策」等相關問題專案報告提出建議，針對水災防洪整體因應對策，也要求市府針對易淹水潛勢地區，研擬短、中、長期改善方案，讓市民不再飽受淹水之苦。

因應氣候變遷，議員們要求市府針對易淹水潛勢地區，研擬短、中、長期改善方案，也應檢討改進管理水閘門開關時機等作業流程，避免因人為疏失，並積極爭取中央防洪治水經費，免除市民飽受淹水之苦。

多位議員表示，市府各排水系統主管機關（單位），應持續落實側溝、雨水下水道與區排疏濬作業，以強化水道排洪效能，尤其極端氣候造成暴雨發生，市府務必隨時落實致災型氣候之預警與示警，強化通報與指導各災害應變單位應有作為。而水災發生後，除車行地下道、公共設施等需優先抽水排除外，務必針對住宅積淹水予以協助，並加強消毒工作，也盼市府加強「低衝擊開發」及「綠色基礎建設」，讓竹市成為滯洪防洪的韌性海綿城市。

市府回應表示，短期治理策略為持續加強道路側溝、雨水下水道及區域排水疏濬清淤；加強各項排水設施、構造物（地下道、抽水站及滯洪池等抽水設備）之整備及檢修；強降雨來襲時，將調集移動式抽水機支援抽排水。

中期治理策略依據區域排水規劃報告，將優先針對積淹水較嚴重西濱路一段8巷附近的港北排水幹線、吉羊路22巷與鐵道路境福街口附近的機場排水研擬改善方案，儘速發包辦理整治工程；另將於港北溝臨西濱路一段8巷附近增設抽水站；針對竹蓮街南大路口、護城河（林森路至東門圓環段）優先以個案方式研擬改善方案，辦理改善工程。

長期治理策略則依水利署核定治理計畫，持續辦理區域排水治理工程，市府表示，目前竹市有15條市管區域排水，水利署已核定12

條排水之治理計畫，已陸續依治理計畫針對各區域排水進行治理工程，後續將針對歷年積淹熱點之渠段進行通盤檢討，訂定優先治理渠段，並已啟動「新竹市雨水下水道重新檢討規劃」，預計109年完成，規劃報告完成後依序執行雨水下水道建置。

新竹市議會今天召開第十屆 第4、5次臨時會，各黨團今天針對新竹市府提出「水災防洪...
新竹市議會今天召開第十屆 第4、5次臨時會，各黨團今天針對新竹市府提出「水災防洪整體因應對策」等相關問題專案報告提出建議。記者張雅婷／攝影
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淹水新竹水利署
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