大湳水上樂園將動工 泳池結束營業民眾嘆時代的眼淚

2019-08-05 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ╱即時報導



桃園市政府日前針對八德區大湳水上樂園辦理土地徵收，要將該地改建滯洪池、管理中心、水上生態廣場及環湖步道等設施，附近的游泳池也在臉書發布，為配合政府的滯洪池建設案將於9月30日結束營業，讓不少八德民眾紛紛回應「這是時代的眼淚」、「以後沒地方游泳了」、「以前小時候常去游泳」、「再見了回憶」。

位於大湳水上樂園附近的健康游泳池發布結束營業的訊息，引起八德區民眾一陣討論。大湳水上樂園計畫將要設置滯洪池等設施，目前大湳水上樂園的滯洪池用地徵收已由內政部地政司核定，池體工程的細部設計也送往營建署審查中，順利的話8月底能完成審查、續辦發包作業，最快10月就可動工。

此外，市府更自籌9450萬元預計新建2棟建物，一棟更是似荷蘭的水上屋，可配合滯洪池水面高低浮動，將作為親子餐廳供民眾用餐，預計111年6月可完工。對於泳池將結束營業的訊息，桃園市政府水務局水利工程科長蘇鴻表示，由於正值暑假戲水民眾多，因此泳池會開放至暑假結束。