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大湳水上樂園將動工 泳池結束營業民眾嘆時代的眼淚

2019-08-05 16:28聯合報 記者陳夢茹╱即時報導

桃園市政府日前針對八德區大湳水上樂園辦理土地徵收，要將該地改建滯洪池、管理中心、水上生態廣場及環湖步道等設施，附近的游泳池也在臉書發布，為配合政府的滯洪池建設案將於9月30日結束營業，讓不少八德民眾紛紛回應「這是時代的眼淚」、「以後沒地方游泳了」、「以前小時候常去游泳」、「再見了回憶」。

位於大湳水上樂園附近的健康游泳池發布結束營業的訊息，引起八德區民眾一陣討論。大湳水上樂園計畫將要設置滯洪池等設施，目前大湳水上樂園的滯洪池用地徵收已由內政部地政司核定，池體工程的細部設計也送往營建署審查中，順利的話8月底能完成審查、續辦發包作業，最快10月就可動工。

此外，市府更自籌9450萬元預計新建2棟建物，一棟更是似荷蘭的水上屋，可配合滯洪池水面高低浮動，將作為親子餐廳供民眾用餐，預計111年6月可完工。對於泳池將結束營業的訊息，桃園市政府水務局水利工程科長蘇鴻表示，由於正值暑假戲水民眾多，因此泳池會開放至暑假結束。

蘇鴻指出，內政部營建署僅補助滯洪池工程部份，前瞻計畫核定4.07億元，至於滯洪池附近預計興建的2棟建物，則由市政府自籌經費，細部設計仍在進行中，初步規劃提供包含輕食、戲水等休閒遊憩相關服務，其中1個建物會類似荷蘭的水上屋，可以配合滯洪池水面高低來調整不同位置，2棟建物會與滯洪池一併施作，完工後再進行委外招租作業。

桃園市政府日前針對八德區大湳水上樂園辦理土地徵收，要將該地改建滯洪池、管理中心、...
桃園市政府日前針對八德區大湳水上樂園辦理土地徵收，要將該地改建滯洪池、管理中心、水上生態廣場及環湖步道等設施，最快10月可動工。記者陳夢茹／攝影
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滯洪池內政部
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