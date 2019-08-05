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久聯化工擴廠今環評 居民、議員齊聚門口抗議汙水溢流

2019-08-05 16:25聯合報 記者郭政芬╱即時報導

久聯化工為擴產申請環評，今天下午於環保局召開環評會議，在地居民與新竹縣10名議員於久聯化工廠外集結，控訴工廠污染當地環境，要求環評委員、環保局等應好好為民眾把關，不要讓擴大污染。

新竹縣湖口村村長陳在鋥長期追蹤污染狀況，他於今年5月17日曾目擊久聯化工污水外溢，並拍下影片，他表示，當時看到乳白色的污水從廠區門口一路流洩而下，流入波羅汶溪和附近國小，影響居民的生活，他當下通報環保局進行採樣，檢驗結果發現確實有化學需氧量（COD）超標。

陳在鋥說，他之前曾多次看到河川有不尋常死魚情形，排放的狀況相當嚴重，擔憂是跟工廠廢水有關聯。

今天下午議員羅美文、陳新源、何智達、余曉菁、連郁婷、吳旭智、林禹佑、林增堂、吳菊花、吳淑君議員助理、以及立委林為洲秘書等多位到場關心，希望環評委員能協助居民把關。

幾位議員都指出，久聯化工產生水污染，這些沒有解決，如今又要擴廠並環評，更應該嚴格審理，久聯化工更應該提出具體有效的改善方案，才能避免民眾生活在污染中。

久聯化工在事件報告中表示，5月17日污水溢流主因為大雨灌入污水輸送管道，導致污水處理設施過載。對此，羅美文認為，由於氣候變遷，短時強降雨已為普遍現象，久聯化工必須將此列入風險評估，從而改善其汙水處理措施，應以汙染零容忍為基本要求，而非一味主張此為極端天候為由卸責而忽視預防，導致汙水頻頻外溢汙染鄉里。

尤其今年久聯化工為了增產再提環評，陳新源指出，產能越高，產生的廢水也越多，勢必需要更高效的污水處理設備。陳新源認為，久聯化工應提出以及實施期程來平息居民爭議，在久聯化工改善前，環評不能輕易「放水」。

新竹縣環保局回應，今天下午3點的環評開會是小組會議，目前仍在進行，暫時還不會做出結論，將會再召集相關環評會議，強調會為在地民眾把關。

幾位議員都指出，久聯化工產生水污染，應該提出具體有效的改善方案，才能避免民眾生活...
幾位議員都指出，久聯化工產生水污染，應該提出具體有效的改善方案，才能避免民眾生活在污染中。記者郭政芬／攝影
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新竹縣湖口村村長陳在鋥（左二）長期追蹤污染狀況，他於今年5月17日曾目擊久聯化工...
新竹縣湖口村村長陳在鋥（左二）長期追蹤污染狀況，他於今年5月17日曾目擊久聯化工污水外溢，並通報環保局進行採樣，檢驗結果發現確實有化學需氧量（COD）超標。記者郭政芬／攝影
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久聯化工為擴產申請環評，今天下午於環保局召開環評會議，在地居民與新竹縣10名議員...
久聯化工為擴產申請環評，今天下午於環保局召開環評會議，在地居民與新竹縣10名議員於久聯化工廠外集結，控訴工廠污染當地環境，要求環評委員、環保局等應好好為民眾把關。記者郭政芬／攝影
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環評污水新竹
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