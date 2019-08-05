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新竹縣最美共讀站 新湖國小「幸福愛閱館」超迷人

2019-08-05 16:14聯合報 記者郭政芬╱即時報導

教育部今年首度舉辦「108年度最美共讀站」評選，新竹縣推出三所學校代表參加，與全國67所學校參加評選，其中新湖國小「幸福愛閱館」脫穎而出入圍決審。幸福愛閱館不只是竹縣最美共讀站，還賦予在地特色，每個角落融合湖口火車站元素，打造幸福列車意象，地上彩繪鐵軌行經館內的八大區。

新湖國小原有圖書館位於四樓，常聽到低年級學生反應「爬到圖書館，都要上課了，根本沒有時間看書」，促使學校思考在一樓設立圖書館。

教務主任傅潔琳表示，因為這樣的契機而有了申請社區共讀站的念頭，也與原有圖書館共同構築閱讀基地，並將校園設立的圖書角改造為「幸蝠角」，原本只有放置書籍，現在不只增添「漂書箱」，還有椅子及明亮的燈光，提供給早到或等候家長的孩童能有閱讀的地方。

「幸福愛閱館」成立後，也延伸舉辦募書活動、揭幕書展及說故事活動、五一家長日愛閱書展、說故事活動、校內閱讀推動與每週外師說故事等等，因推廣共讀得到更多創新及啟發。

新竹縣長楊文科表示，這不單單是共讀站，更活化校園及社區，讓閱讀延伸無限可能，拉近師生以及家長的距離，社區民眾進到校園不只是運動，還增添親子閱讀互動，與孩童一起養成閱讀的好習慣。

幸福愛閱館現場運用走廊空間，放置夢幻火車頭，學生們總是開心坐在車頭裡，閱讀書及玩樂，還有新書展示櫃設計成販賣機外型。特別的是第四區為窩居車廂區，學生們就像真的窩在火車包廂裡閱讀書籍，相當可愛又認真。

第七區沙發閱讀區，變形蟲造型桌椅，可容納全班閱讀。第八區幸福共讀區，設置大小不同圓桌便於調整，也讓小朋友不只閱讀，也便於書寫，讓教學更加活用。閱讀站去年獲得中央及縣府分別補助200萬及80萬後，在新湖團隊、專家學者不斷參訪學習、討論修正，最終以「幸福列車」為主題與湖口火車站結合，成為具有繪本童趣又接地氣的圖書館，暑假期間也持續開放不間斷，讓社區民眾帶著小孩一起享閱讀、愛閱讀。

「幸福愛閱館」不只是竹縣最美共讀站，還賦予在地特色，每個角落融合湖口火車站元素，...
「幸福愛閱館」不只是竹縣最美共讀站，還賦予在地特色，每個角落融合湖口火車站元素，打造幸福列車意象。記者郭政芬／攝影
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這個成為具有繪本童趣又接地氣的圖書館，暑假期間也持續開放不間斷，讓社區民眾帶著小...
這個成為具有繪本童趣又接地氣的圖書館，暑假期間也持續開放不間斷，讓社區民眾帶著小孩一起享閱讀、愛閱讀。記者郭政芬／攝影
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現場運用走廊空間，放置夢幻火車頭，學生們總是開心坐在車頭裡，閱讀書及玩樂。記者郭...
現場運用走廊空間，放置夢幻火車頭，學生們總是開心坐在車頭裡，閱讀書及玩樂。記者郭政芬／攝影
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圖書館新竹火車站
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