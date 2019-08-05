親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

指控蔡英文身邊人都貪汙 柯文哲不道歉再轟私菸案

超商前倒楣燈桿1週被撞斷2次 苗市公所將移位

2019-08-05 15:40中央社 苗栗縣5日電

苗栗市文發路一間超商停車場前的路燈桿，日前遭物流車撞斷，修復不到5天，今天中午又被貨車倒車撞斷，1週內遭撞2次，被戲稱為「最倒楣燈桿」；苗栗市公所決定將移置燈桿。

根據監視器影像，一輛大貨車今天中午12時許在苗栗市文發路接近英才路口超商前倒車，準備駛往超商後一間工廠下貨，駕駛未注意道路旁燈桿，直接撞上，燈桿連同基座應聲倒地，倒下瞬間，還有機車騎士經過，險象環生。

肇事貨車駕駛發現闖禍，一臉懊惱表示冤枉，「沒料到店面前會有支路燈」。

同樣事故在數日前也曾發生過，7月31日上午10時30分許，一輛到超商送貨的物流車，也是同樣模式，在倒車時將這支燈桿撞斷，所幸均未造成人員受傷。

對於1週內同一燈桿連續遭撞，苗栗市公所公園路燈管理所指出，該支燈桿存在已久，早在文發路拓寬時就施設完成，只不過以前路旁空地盡是雜草，不會有車輛進出，後來有民眾申請路旁水溝加蓋，加上2個月前超商開設，整平空地作為消費者臨時停車空間，使得燈桿儼然成為豎立在停車空地前的障礙物。

苗栗市公所表示，燈桿上週遭撞後當日即修復完成，肇事者對於修復經費新台幣1萬2000元尚未賠償和解，豈料今天又出「撞」況，將依法求償，同時決定將燈桿移置到對面綠帶區，避免類似情況一再發生。

超商修復
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

新竹縣最美共讀站 新湖國小「幸福愛閱館」超迷人

2019-08-05 16:14

桃園阿美族兄弟雙奪跆拳金牌：我180公分，勁敵高我半顆頭

2019-08-05 14:43

衛福部桃園醫院新屋分院長交接 王偉傑卸任前建樹多

2019-08-05 14:04

後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02

新竹車站翻新公廁 女廁不再大排長龍

2019-08-05 12:31

普度也要講順序 台南安平這項習俗登錄為市定民俗

2019-08-05 11:28

擁抱寄養兒 醫師每月驅車百公里

2019-08-04 23:13

寄養兒 需更多的耐心陪伴

2019-08-04 23:11

苗縣促進公共參與 聽取青年代表意見

2019-08-04 23:09

推海洋教育 苗縣青創3號年底開幕

2019-08-04 23:08

最後熱血青春 桃9校童軍大露營

2019-08-04 23:07

柯文哲艷陽逛大溪老街嘗冰品滷豆干 離開後雷雨來

2019-08-04 22:23

早療需求增 林智堅宣布推動公設專辦早療機構

2019-08-04 18:39

5.5億打造竹圍觀光漁港 鄭文燦：最大天幕廣場儘快完工

2019-08-04 18:38

長壽鄉沒有醫師藥師常駐 鄉民嘆：自求多福

2019-08-04 18:34

表揚16位模範父親 竹縣貼心免費拍全家福

2019-08-04 17:13

守護竹市動物園30載 「河馬爸爸」陳宏業獲選模範父親

2019-08-04 15:34

七夕浪漫「愛愛」有一套 衛生局：套住幸福遠離愛滋

2019-08-04 11:44

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

3年前遭無照酒駕女撞斷雙腿員警 換跑道參選立委

2019-08-04 21:43

王浩宇搬汐止取代黃國昌？網友：哇！中壢人解脫了

2019-08-05 11:06

汐止教師秀市區陽台拍攝星空照 網友驚艷

2019-08-05 06:59

台中陳妍希警局實習寫日誌 直擊情侶吵架滿地血好緊張

2019-08-05 12:28

台南市路霸增多 違規擺攤占8成4最多

2019-08-04 18:44

陪柯文哲逛三峽老街 李嘉進：人氣勝過蔡英文和韓國瑜

2019-08-04 19:02

蘇治芬破參選傳言 攜手許忠富300公里苦行明志

2019-08-05 08:54

極品美腿再現！ 美人腿公主選拔睽違2年將復辦

2019-08-04 19:08

黃國昌才喊受不了 王浩宇居住地改成「現居汐止區」

2019-08-05 11:31

花蓮七星潭不能玩水 海巡岸巡隊宣導防溺水

2019-08-04 20:16

雲林綠營海線換將？ 蘇治芬：黨內沒有先例

2019-08-04 17:13

紙風車不想被中市府糟蹋 取消周末兩場演出

2019-08-05 14:58

埔里大規模停水減供1個月 9里800戶得儲水備戰

2019-08-05 14:26

從2顆造型球起家 台東熱氣球連辦9年已成品牌

2019-08-04 19:09

討海爸爸獲選模範父親 廿多名家人搭船出席表揚會

2019-08-04 16:42

後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02

民進黨推小綠陳柏惟挑戰台中顔家 林佳龍輔選

2019-08-05 09:17

台中警花80萬用這台「靜城」 4天開347單入帳55萬

2019-08-05 11:12

柯文哲艷陽逛大溪老街嘗冰品滷豆干 離開後雷雨來

2019-08-04 22:23

配合夏季日落 高美濕地309公車延後收班

2019-08-04 17:45

5.5億打造竹圍觀光漁港 鄭文燦：最大天幕廣場儘快完工

2019-08-04 18:38

陳柏惟戰台中顏家 綠營：高雄人轉身選立委「是怎樣」

2019-08-05 12:31

挑戰英派掌門陳明文 國民黨人選難覓公告辦理初選登記

2019-08-05 11:04

陳柏惟拚第2選區立委要當消波塊 顏寬恒：感謝認同

2019-08-05 12:51

新竹車站翻新公廁 女廁不再大排長龍

2019-08-05 12:31

馬崗漁村「欠缺獨特性」 不登錄聚落建築群

2019-08-05 11:07

長壽鄉沒有醫師藥師常駐 鄉民嘆：自求多福

2019-08-04 18:34

基隆所屬金山溫泉地解禁 除草整地不為招商為此事

2019-08-04 16:34

被批政治變色龍 李永萍反嗆：台聯主席最沒資格罵

2019-08-05 14:57

訪三峽老街 柯文哲：國內旅遊靠自己不怕動不動就封鎖

2019-08-04 17:46

極東漁村馬崗石頭厝不登錄建築群 居民：很失望

2019-08-05 12:07

雲林盛傳海線立委換將 卓榮泰：沒有這麼簡單的邏輯

2019-08-04 16:32

交通大執法 大甲警方即日起加強火車站前違停取締

2019-08-05 11:34

綠營關中要地台南年底面臨大綠小綠爭搶 藍有機會奇襲

2019-08-04 17:43

大甲火車站前自行車違停多 警：全省共同問題

2019-08-05 09:20

到加油站看五分車頭 鐵道迷多了一個朝聖點

2019-08-04 19:09

北市遊客銳減 去年觀光短收540億

2019-08-05 00:22

為孩子放棄軍中升遷父代母職20年 97歲獲選模範父親

2019-08-04 18:37

影／鬼門開也免驚！潮州警分局有座廟 神明輪坐值班台

2019-08-05 10:13

台灣金牌主廚vs.客座主廚 宜蘭飯店研發新美食套餐

2019-08-04 17:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top