超商前倒楣燈桿1週被撞斷2次 苗市公所將移位

2019-08-05 15:40 中央社 苗栗縣5日電



苗栗市文發路一間超商停車場前的路燈桿，日前遭物流車撞斷，修復不到5天，今天中午又被貨車倒車撞斷，1週內遭撞2次，被戲稱為「最倒楣燈桿」；苗栗市公所決定將移置燈桿。

根據監視器影像，一輛大貨車今天中午12時許在苗栗市文發路接近英才路口超商前倒車，準備駛往超商後一間工廠下貨，駕駛未注意道路旁燈桿，直接撞上，燈桿連同基座應聲倒地，倒下瞬間，還有機車騎士經過，險象環生。

肇事貨車駕駛發現闖禍，一臉懊惱表示冤枉，「沒料到店面前會有支路燈」。

同樣事故在數日前也曾發生過，7月31日上午10時30分許，一輛到超商送貨的物流車，也是同樣模式，在倒車時將這支燈桿撞斷，所幸均未造成人員受傷。

對於1週內同一燈桿連續遭撞，苗栗市公所公園路燈管理所指出，該支燈桿存在已久，早在文發路拓寬時就施設完成，只不過以前路旁空地盡是雜草，不會有車輛進出，後來有民眾申請路旁水溝加蓋，加上2個月前超商開設，整平空地作為消費者臨時停車空間，使得燈桿儼然成為豎立在停車空地前的障礙物。

苗栗市公所表示，燈桿上週遭撞後當日即修復完成，肇事者對於修復經費新台幣1萬2000元尚未賠償和解，豈料今天又出「撞」況，將依法求償，同時決定將燈桿移置到對面綠帶區，避免類似情況一再發生。