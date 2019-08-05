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衛福部桃園醫院新屋分院長交接 王偉傑卸任前建樹多

2019-08-05 14:04聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

衛福部桃園醫院新屋分院長5日交接，原分院長由總院醫療副院王偉傑兼任，王卸任回總院專任副院長，新分院長由骨科權威醫師鄭明德接任 ，鄭曾擔任桃醫骨科主治醫師南投醫院副院長、桃園醫院骨科主任、教研中心副主任。院長徐永年主持交接典禮禮時，感謝歷任分院院長貢獻，強調「一棒接一棒，棒棒都棒」。

王偉傑是腎臟科權威，任職新屋分院長3年多常深入社區，盤整醫院報廢病床時，發現有不少床整修後還可以用，於是透過總院向衛福部反映新屋、觀音沿海醫療資源不足，他可以負責整修50張床分送有需要的家庭，經過說明和協調獲衛福部同意，王和團隊、技師整修50張醫療用病床，還一一送到受贈家庭。

桃園醫院表示，新屋分院辦社區服務時，常有人問醫療病床哪裡買，正好分院才換新病床不久，衛福部同意整修的50張醫療專用床可以送出後，分院透過里長與家中有臥床的病友家到醫院了解情況，他們知道是無償贈予都喜出望外。

王偉傑先前表示，長照長期戰役，免費病床可以減輕家屬照顧的負擔，新屋分院今後也會不定期無償釋出其他醫療用品或輔具，為沿海地區的鄉親減少經濟負擔，也希望達到拋磚引玉的效果。

院方表示，50張整修後的病床獲衛福部同意釋出後，王偉傑、社區護理師與貨車司機7 月起頂著大太陽和高溫天氣，運送醫療專用床到病友家，有一次看見92歲張奶奶的家人高興迎接專用床 ，醫護人員欣慰當初辛苦跟衛福部爭取的資源，終於派上用場，觀音、新屋有些家庭有急迫需求，但是經濟難負擔6、7萬元的病床，現在免費獲得一張而且是專用床，對臥床病友和家人都是福音。

「愛心恆久遠，一舉永流傳」是王偉傑的座銘，他一直想把新屋分院變成鑽石，照亮新屋、觀音沿海民眾的健康，他強調不因善小而不為，小小的一個舉動也許會影響到許多人。

王偉傑3年多前初任新屋分院院長，開始一步一步實踐他最初的目標，他開始了解新屋分院的員工，與他們打成一片如一家人，有時又像請益的學，他一方面凝聚同仁的向心力，強化軟實，也加強硬體設備，以在地化、便利化為目標提升沿海偏遠地區就醫需求。

3年多來新屋分院積極強化全科醫療診別，強化多項醫療人力及相關設備，如購置高階電腦斷層、核磁共振、超音波及震波碎石設備，業績翻倍成長，王偉傑卸任前還計畫準第二醫療大樓，建構連續性長期照護整合模式。

專用床送到有需求的家庭時，護理人員教家人如何操作。記者鄭國樑／攝影
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「愛心恆久遠，一舉永流傳」是王偉傑的座銘。記者鄭國樑／攝影
「愛心恆久遠，一舉永流傳」是王偉傑的座銘。記者鄭國樑／攝影
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王偉傑（右）任新屋分院長成功爭取整修50張專用床，送給觀音、新屋沿海有需求的家庭...
王偉傑（右）任新屋分院長成功爭取整修50張專用床，送給觀音、新屋沿海有需求的家庭。記者鄭國樑／攝影
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衛福部桃園醫院新屋分院增加硬體設備和提升軟體水準，業績翻倍。記者鄭國樑／攝影
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桃園醫院新屋分院長交接，院長徐永年（中穿西裝者）強棒棒都是強棒。圖／衛福部桃園醫...
桃園醫院新屋分院長交接，院長徐永年（中穿西裝者）強棒棒都是強棒。圖／衛福部桃園醫院新屋分院提供
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