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後龍車站時鐘故障半年 他的日本友人說若在日本很丟臉

2019-08-05 14:02聯合報 記者范榮達╱即時報導

聯合報系願景工程今年7月22日起推出「解鎖台鐵誤點之謎」系列專題報導，1名葛先生很有感，向聯合報系投訴，他指出，台灣鐵路局苗栗縣後龍火車站高架上的電子時鐘故障半年之久，至今不見修復，他不解且氣憤，難道火車站上班的員工、主管都沒有察覺嗎？身為公部門也是重要運輸業，實在離譜！

他指出，日本京都友人日前來台灣，友人看到後龍火車站時鐘，認為時鐘很小，根本不適合老人看，日本地鐵、新幹線四通八達，友人很難想像每天通勤的車站時鐘損壞無人聞問，因為對日本人來說是很丟臉蒙羞的，日本友人還表示後龍火車站與台北火車站的廁所尿騷味很嚴重，不知道問題出在哪？在日本廁所根本沒味道。

葛先生表示，日本友人的話讓「我非常汗顏！」，拜託台鐵盡快換修復故障，更換跟苗栗火車站後站一樣大的數字時鐘，不要有大、小站差別待遇，小時鐘讓人看了氣炸。

後龍火車站回應表示，車站2009年啟用高架，線路當時已施設，加上戶外電子時鐘風吹日曬雨淋，電子時鐘保養維護不易，站方也很頭痛，去年底曾換新，後來也發現有亂碼狀況，將參考投訴意見改善，至於廁所乾淨問題，站方委外清潔，如果有發現可以隨時反映，馬上就解決。

苗栗縣後龍火車站高架上的電子時鐘數字顯示小且故障多時，遭到民眾投訴。記者范榮達／...
苗栗縣後龍火車站高架上的電子時鐘數字顯示小且故障多時，遭到民眾投訴。記者范榮達／攝影
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苗栗縣後龍火車站高架上的電子時鐘數字顯示小且故障多時，遭到民眾投訴。記者范榮達／...
苗栗縣後龍火車站高架上的電子時鐘數字顯示小且故障多時，遭到民眾投訴。記者范榮達／攝影
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