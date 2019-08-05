新竹車站翻新公廁 女廁不再大排長龍

2019-08-05 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹車站公廁全面翻新，交通部台灣鐵路管理局投入1300萬整修，增加5間坐式女廁，未來女性上廁所不再大排長龍，也增設無障礙親子廁所，讓親子、行動不便的旅客使用公廁更舒適愉快。新竹市長林智堅表示，市府與臺鐵局長期合作推動「新竹車站改造三部曲」，繼改善新竹轉運站、前後站地下道、啟用站前行人徒步區，翻新廁所提供旅客全方位的舒適環境。

交通處指出，過去新竹車站公廁老舊、環境欠佳，且坐式廁間不足，這次由台鐵投入公廁升級，除了空間明亮舒適，舖設嶄新牆面裝設木色門增添質感，也顛覆民眾對公廁又髒又舊的刻板印象。新啟用廁所除特別設置無障礙兼親子廁所，女廁坐式廁間從1間增加至6間，盼能改善女廁大排長龍現象，男廁坐式也從1間增加至3間，讓行動稍有不便者、長輩、孕婦等能有更安全的選擇。

公廁也是觀光旅遊設施的重要環節，環保局指出，新竹市自104年起積極向環保署爭取補助改善老舊公廁，啟動「全市公廁大變身」，至今已投入近7千萬元，已打造護城河、康樂里輕便車道旁2處「示範級公廁」，其中，護城河畔公廁外觀設計感十足，內部則有通風、採光、防臭及免治馬桶等設施，是地方政府在開放空間裝設免治馬桶的首例。