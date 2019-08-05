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小小市長培訓營成果多 鄭文燦：參加營隊暑假更有意義

2019-08-05 11:51聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

桃園市長鄭文燦、教育局長高安邦昨天下午前往大溪區，出席「第九屆桃園市公私立國小小市長高峰領袖培訓營」，肯定桃園市高中小學家長會長協會辦培訓營的努力，透過探索教育、程式教育強化學童邏輯思考、勇於發揮創意，透過活動參與開發小小市長們的領導潛能。

鄭文燦說，培養解決問題、團隊合作、溝通理解與承擔責任的能力相當重要，教育投資不僅要注重硬體設備，軟體教育也相當重要，期盼未來各級學校在藝術人文教育、數理教育、語言教育及程式資訊教育方面，都能有新的突破與發展。

小小市長高峰領袖培訓營3、4日在大溪舉行，小小市長們在短短兩天的營期間，能用作品展現AI程式學習成果令人驚艷。鄭文燦表示，過去市府曾與企業合作舉辦「AI TAOYUAN機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華」，今年也會辦第二屆國際機器人嘉年華，預計有2000個隊伍報名參賽。市府同時也與祥儀機器人夢工廠合作，推動科技寶作為智造機器人的套裝教材，相當容易入手與學習，廣受家長們的支持。

鄭文燦感謝桃園市高中小學家長會長協會理事長王妃麗和團隊，規畫有意義的暑假活動，還有國際評量應用發展協會理事長林仕乾等人的參與、協助，鄭市長指出今年暑假市府舉辦的營隊約2800個，共計5萬5000個名額，未來家長可鼓勵孩子以參加營隊活動，取代暑假作業，學校也要多鼓勵學生參加，讓暑假更有意義。

鄭文燦肯定小小市長高峰領袖培訓營的規畫和成果。圖／桃園市高中小學家長會長協會提供
鄭文燦肯定小小市長高峰領袖培訓營的規畫和成果。圖／桃園市高中小學家長會長協會提供
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小小市長們在短短兩天的營期間，能用作品展現AI程式學習成果。圖／桃園市高中小學家...
小小市長們在短短兩天的營期間，能用作品展現AI程式學習成果。圖／桃園市高中小學家長會長協會提供
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桃園市高中小學家長會長協會為小小市長高峰領袖培訓營規畫豐富的探索課程。圖／桃園市...
桃園市高中小學家長會長協會為小小市長高峰領袖培訓營規畫豐富的探索課程。圖／桃園市高中小學家長會長協會提供
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鄭文燦AI
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