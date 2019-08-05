小小市長培訓營成果多 鄭文燦：參加營隊暑假更有意義

2019-08-05 11:51 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



桃園市長鄭文燦、教育局長高安邦昨天下午前往大溪區，出席「第九屆桃園市公私立國小小市長高峰領袖培訓營」，肯定桃園市高中小學家長會長協會辦培訓營的努力，透過探索教育、程式教育強化學童邏輯思考、勇於發揮創意，透過活動參與開發小小市長們的領導潛能。

鄭文燦說，培養解決問題、團隊合作、溝通理解與承擔責任的能力相當重要，教育投資不僅要注重硬體設備，軟體教育也相當重要，期盼未來各級學校在藝術人文教育、數理教育、語言教育及程式資訊教育方面，都能有新的突破與發展。

小小市長高峰領袖培訓營3、4日在大溪舉行，小小市長們在短短兩天的營期間，能用作品展現AI程式學習成果令人驚艷。鄭文燦表示，過去市府曾與企業合作舉辦「AI TAOYUAN機器人競賽X觀光工廠X新創嘉年華」，今年也會辦第二屆國際機器人嘉年華，預計有2000個隊伍報名參賽。市府同時也與祥儀機器人夢工廠合作，推動科技寶作為智造機器人的套裝教材，相當容易入手與學習，廣受家長們的支持。