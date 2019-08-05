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普度也要講順序 台南安平這項習俗登錄為市定民俗

2019-08-05 11:28聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

7月中元即將來臨，台南安平自古流傳俗諺「城隍廟無普，無人敢普」，當地每年中元普度，當地的城隍廟必須先「公普」，地方上其他的廟宇才能接著「私普」，這一項習俗已流傳上百年，至今未改，被列為台南市市定民俗，地方上昨晚特別隆重舉辦「安平鎮城隍廟公普」儀式慶祝。

市長黃偉哲昨晚也出席儀式，並頒發無形文化資產登錄證書給地方，表彰對保存團體的敬意。

台南市文化資產保存處表示，「安平鎮城隍廟公普」於2018年11月公告登錄為台南市民俗，保存者為安平城隍廟與安平10處角頭的角頭廟。安平城隍廟創設於清乾隆年間，為安平四大公廟之一，每年7月的城隍廟公普皆由各角頭廟輪流擔任主普，俟公普完畢，其餘角頭廟始進行私普，當地自古即有「城隍廟無普，無人敢普」之俗諺，普度前之放水燈、山燈、走赦馬、牽水車藏等儀式內涵豐富，值得肯定與保存。

文資處指出，「安平鎮城隍廟公普」傳承迄今已一百多年，城隍廟主事者盡心盡力，傳承此俗。安平的各10間角頭廟亦輪流承擔起主普的重任，從最早期的6角頭至現今的10角頭，自動自發，從不間斷。先公普、再私普的模式，亦運作完善，除了顯現出城隍廟公普的特殊地位，也展現了安平人高度的向心力。

台南安平昨晚舉辦「安平鎮城隍廟公普」儀式，慶祝這項習俗被列為台南市定民俗。圖／文...
台南安平昨晚舉辦「安平鎮城隍廟公普」儀式，慶祝這項習俗被列為台南市定民俗。圖／文資處提供
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台南安平昨晚舉辦「安平鎮城隍廟公普」儀式，慶祝這項習俗被列為台南市定民俗。圖／文...
台南安平昨晚舉辦「安平鎮城隍廟公普」儀式，慶祝這項習俗被列為台南市定民俗。圖／文資處提供
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台南安平昨晚舉辦「安平鎮城隍廟公普」儀式，慶祝這項習俗被列為台南市定民俗。圖／文資處提供
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台南安平昨晚舉辦「安平鎮城隍廟公普」儀式，慶祝這項習俗被列為台南市定民俗。圖／文...
台南安平昨晚舉辦「安平鎮城隍廟公普」儀式，慶祝這項習俗被列為台南市定民俗。圖／文資處提供
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城隍廟角頭文化資產
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