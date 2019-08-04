早療需求增 林智堅宣布推動公設專辦早療機構

2019-08-04 18:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹市長林智堅今天與新竹市早療兒童家長進行「慢慢飛 我陪你」交流分享會，宣布將提升硬體、師資與補助，推動桃竹苗地區唯一公設專辦早療機構、未來兒童醫院設獨立早療中心、特教師資逐年增加及早療補助提高至全國最高，讓每個孩子都能獲得完善照顧。

毅祝媽媽分享，6歲長子小晏被發現有語言發展遲緩的情況，讓她相當自責，直到找到桃竹苗早療機構資源，一年的早療課程讓孩子有大進步，去年底聯合評估時孩子各項目全過關，讓她感動流下眼淚；建郎爸爸表示，二兒子出生就患有突有癲癇症狀，被診斷為腦部發育不良需終生臥床，幸好遇上兒童日間服務中心，讓孩子也能開心成長；修華媽媽表示，女兒臻臻出生時才800公克，竹市的早療資源照顧，讓他們舉家從荷蘭遷回台灣治療，現在已經準備上小學，讓他們相當感動。

林智堅表示，早療政策第一支箭為「提升硬體設備」，市府投入3千萬於身心障礙就業大樓新設早療中心，推動復健課程和認知教育，預計110年啟用，將成桃竹苗地區唯一公設專辦早療機構；與馬偕醫院推動的兒童醫院，未來將設立獨立早療中心，引進專業醫療資源，如藝術治療師、音樂治療師等療育資源，讓家長不用帶著孩子奔波到外縣市就醫。

第二支箭為「提升特教師資」，市府將逐年提升特教老師與特教助理員，讓師資與照顧人力更完善，去107年與今年已增加17位特教老師；第三支箭為「提高補助」以減輕家長照顧負擔，去年11月起竹市早療補助為從一般戶補助自3千提升至4千元，低收入戶由5千提升至6千元。