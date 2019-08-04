長壽鄉沒有醫師藥師常駐 鄉民嘆：自求多福

2019-08-04 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗縣獅潭鄉老人人口比率27.4%，全國數一數二，也是有名長壽鄉，但鄉唯一的衛生所公費醫師8月1日調離，加上今年春節後唯一藥師離職後沒有補人，獅潭鄉成了無醫、無藥師鄉，部分鄉民感嘆醫療權益缺乏保障，只能自求多福。

他們表示，獅潭鄉醫療資源缺乏，很多老人家醫療照顧仰賴衛生所，應第一優先留住醫師，8月1日醫師調離後，即使將來有支援醫師，也僅是1周2、3天看診或拿長期處分箋用藥，但其他時間呢？甚至簡單的外傷換藥，護理師也不能執行，因為沒有醫師在場。

「只能自求多福了」！部分鄉親相當無奈，他們說，看病只能搭衛生福利部苗栗醫院及苗栗市大千醫院免費巡迴服務車，急病由苗栗縣政府消防局救護車載送，不然就要搭鄉公所免費接駁車，或由子女接送到苗栗市，難以就近就醫，相當不方便，也沒有安全感。

衛生局指出，公費醫師流動率大，18鄉鎮市衛生所有獅潭、頭份、造橋、苑裡、公館、大湖、卓蘭、銅鑼，都沒有公費醫師，其中獅潭鄉又是無醫鄉，是「重中之重」，衛生所藥師離職後，努力找人無著，醫師8月1日調職，應急暫時先規畫周1上午及周3上午支援醫師看診。