表揚16位模範父親 竹縣貼心免費拍全家福

2019-08-04 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



為慶祝父親節，新竹縣政府於今天於新竹縣議會大禮堂舉行「108年度模範父親表揚活動」，表揚各鄉鎮市模範父親代表共16位，受表揚之一的父親姜義鎮現年87歲，曾在教育界40多年，至今出版60多本書，他常告訴孩子「不管甚麼事都要認真去做」，並與孩子在同一個房間讀書，以身作則，如今子女都有成就，讓他也備感欣慰。

今天由縣長楊文科、議長張鎮榮親自頒贈「父教之光」匾額，祝賀父親節快樂，並贈送裱框照作為紀念、庇護工場「喜憨兒烘焙屋竹北工作站」蛋糕、及免費拍攝全家福。

楊文科表示，本次表揚90歲以上4位，最年長為94歲，89~80歲5位、79~70歲6位，最年輕68歲，每位都是受子女尊崇、德高望重的父親。過去不像今日般，父親不會輕易說出我愛你，但對家庭的照顧，成為家庭支柱，其實都是父親表達愛的方式。

張鎮榮說，今日表揚16位父親，不只是模範父親，也樹立起社會上的榜樣。另外，也肯定楊縣長對老年人的照顧，恢復老人年金三千元、積極建置長照2.0等，議會會責無旁貸，全力支持縣府政策執行。

受表揚之一的新埔魏世琳，曾研究出提升水稻品質與收益助稻農，榮獲行政院農委會模範農民，於今年6月仙逝，今天長子魏德淦代為出席獲獎。次子魏德興表示，父親離開前有收到獲入選的消息，非常高興。父親生為世代務農家庭，農忙之餘種洋菇、打零工賺取微薄工資，貧苦環境下一手拉拔五個子女，實屬不易，父親是個硬頸的客家人，雖不擅言詞，但以身言教教導孩子，是個很棒的父親。

現年87歲竹東鎮的姜義鎮擔任教師、主任、校長40多年，曾獲台灣省優良教師獎章，至今出版60多本書，其中多本獲客委會、文化局補助，並獲中國語文獎章、台灣省文化處報導文學獎等獎項，他表示，過去那個年代，家境貧苦，讀書不易，因受好友爸爸校長推薦，才能順利讀師專，他也秉持著父親所說的「不管甚麼事都要認真去做」來努力，拿到竹師第一屆金牌獎，第一名畢業。其子女皆為佼佼者，畢業於清大、紐約大學，他說，教導子女也沒有秘訣，就是以前家境貧苦，規定要考上公立學校，會和他們在同個房間一起讀書。

湖口的曾德潭現年85歲，曾擔任公職40多年，盡忠職守、公正廉潔，曾榮獲財政部財稅金融優秀人員、全國模範公務人員。他形容，過去新竹縣市分治的財產事宜都經他手過，一筆一筆這樣調查。他教導孩子採自由發展方式，而他們也很自愛，現在都好發展。

本年度榮膺模範模範父親名單如下:

1、竹北市─許光武 先生(90歲)

2、竹北市─謝興榜 先生(72歲)

3、竹東鎮─姜義鎮 先生(86歲)

4、關西鎮─楊道榮 先生(83歲)

5、新埔鎮─魏世琳 先生(90歲)

6、新豐鄉─陳暘錠 先生(68歲)

7、湖口鄉─曾德潭 先生(84歲)

8、芎林鄉─何智揚 先生(86歲)

9、橫山鄉─曾國正 先生(74歲)

10、北埔鄉─陳達夫 先生(74歲)

11、峨眉鄉─楊瑞錡 先生(71歲)

12、寶山鄉─葉祥慶 先生(94歲)

13、尖石鄉─ 達利．貝夫宜先生(75歲)

14、五峰鄉─李瑞竹 先生 (74歲)

15、梁煜堃 先生(94歲)