親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

利奇馬颱風生成！北部東半部周四五慎防大雨

高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北一把捏住牠

守護竹市動物園30載 「河馬爸爸」陳宏業獲選模範父親

2019-08-04 15:34聯合報 記者張雅婷╱即時報導

父親節前夕，新竹市政府今表揚181位模範父親，今年最年輕的模範爸爸是39歲彭凱諺，最年長為高齡99歲陳輝極，特別的是，在動物園服務30載「河馬爸爸」陳宏業因照顧河馬樂樂也獲表揚，新竹市長林智堅表示，溫馨的父愛讓這座城市變得更溫暖幸福，並向所有的爸爸說聲「謝謝您們，辛苦了，父親節快樂」。

「河馬爸爸」陳宏業現年64歲，原本從事木工工作，因興趣主動到動物園服務，迄今已長達30年，目前是園內最資深員工，他每天習慣比表定時間提早1小時上班，餵養並清潔動物們的環境，園內每一隻動物的脾性他都如數家珍，其中河馬樂樂最聽他的話，動物園員工若想要幫河馬樂樂健康檢查，只能靠陳宏業出馬，他們如膠似漆的感情，也被園內員工暱稱「河馬爸爸」。

陳宏業說，河馬其實是很兇猛的動物，外人看到他與河馬那麼親近都覺得不可思議，他說，樂樂來新竹已20多年，他都給樂樂取台語綽號「阿肥」，陳宏業透露每天樂樂要吃一桶飼料、一桶紅蘿蔔當早餐，下午要搬運重達60公斤的牧草，讓阿肥當貴婦，在池畔享受下午茶。

而30年服務經驗中，讓陳宏業印象最深刻的是有匹溫馴的馬某次突然不明原因發狂，朝他衝撞倒地，所幸檢查後無大礙又重返崗位，因此陳宏業體悟最危險的反而是平時看起來溫馴、最無害的動物，因此與凶猛動物相處要時時提高警覺。這次當選模範父親，他害羞表示，是同事幫他報名後才通知他，他說，每個保育員都跟他一樣對動物盡心照顧，都值得被讚揚。

動物園員工若想要幫河馬樂樂（右）健康檢查，只能靠陳宏業（左）出馬。圖／截至新竹市...
動物園員工若想要幫河馬樂樂（右）健康檢查，只能靠陳宏業（左）出馬。圖／截至新竹市動物園粉絲頁
分享
動物園服務30載「河馬爸爸」陳宏業因照顧河馬樂樂獲模範父親表揚。記者張雅婷／攝影
動物園服務30載「河馬爸爸」陳宏業因照顧河馬樂樂獲模範父親表揚。記者張雅婷／攝影
分享

河馬新竹動物園
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

七夕浪漫「愛愛」有一套 衛生局：套住幸福遠離愛滋

2019-08-04 11:44

「來本冊子」手工書 獨一無二記錄手寫溫度

2019-08-04 07:43

泰雅反哺分享感恩禮 大溪舉行

2019-08-04 00:17

中壢自強停車場 啟用就出包

2019-08-04 00:15

榮民遺孤與認養人 相見歡

2019-08-03 23:58

南亞師生 緬甸打造快樂圖書室

2019-08-03 23:50

友善石虎生態服務給付 苗縣通霄試辦 獎金最高10萬元

2019-08-03 23:05

「來本冊子」手工書 幫粉絲、情人傳心意

2019-08-03 22:56

請儲水備用！812大停水 影響桃園新北27萬用戶

2019-08-03 12:39

柯文哲訪苗栗 讚舊山線鐵道自行車

2019-08-03 12:35

柯文哲苗栗三義擂茶體驗 品嘗擂茶冰沙

2019-08-03 10:56

「大潤發」都老舊又難逛？網：新竹是例外！

2018-10-31 12:00
看更多

熱門文章

高雄知名自助餐廳竄肥鼠 阿北客人一把捏住牠

2019-08-04 13:12

不再車隊一陣風 12間宮廟聯合遶境改媽祖文化節登場

2019-08-03 17:36

民進黨嘉市立委換將？王美惠：夭壽！我只是出國玩

2019-08-03 21:40

大稻埕煙火秀疏散大塞車 民眾罵：柯文哲的票都要流失了

2019-08-03 21:42

影／領航鯨游向三仙台 怕牠擱淺女遊客喊：別再過來了

2019-08-04 00:09

蔡英文今贈匾時間刻去年1月惹議 廟方：是我們要求的

2019-08-03 22:56

姪女張嘉郡參選立委被疑整碗捧 張麗善：交由全民決定

2019-08-03 16:40

人間仙境！雲海圍繞坪林茶園 網紅秘境曝光

2019-08-04 06:59

七夕情人節活動 網驚：中元節版型套用嗎？

2019-08-03 16:37

錄取率只有6.69% 上千人報考基隆清潔隊員全拚了

2019-08-04 13:05

法國麵包與紅酒度亡靈 這場普度令人回到1884年

2019-08-04 12:09

看到老父親被表揚 40歲「阿妹仔」感動落淚

2019-08-04 12:58

影／耍帥砸招牌當灌籃 業者貼文「你的手會痛嗎」

2019-08-03 16:21

葉匡時愛河划獨木舟不慎落水 開朗見證愛河水很乾淨

2019-08-03 19:37

竹山50年戀人吊橋前年遭沖毀 今重生漂亮見客

2019-08-04 13:06

新營父親節晶鑽爸爸表揚 婦產科醫師張兆榮成焦點

2019-08-03 17:33

中和興南夜市 挑戰「夜市鐵人三項」賺5千吃雞排

2019-08-03 23:29

影／愈玩愈大！ 台中太平88潑水節出動洗街車

2019-08-04 13:04

搶救面臨消失活化石鱟族群 嘉義縣七夕鱟保育日登場

2019-08-03 18:27

深入認識「白水溪事件」 仙草埔在地文史走讀白河

2019-08-03 16:22

新北金山甘藷季開鑼 8月17日大烘窯

2019-08-04 08:06

水深及胸他背阿嬤手抱孫離災區 資深義消獲選好人好事

2019-08-04 09:00

農地高價租人被堆滿汙泥 老農痛罵沒良心

2019-08-03 22:34

從警退休 100歲于河成台中最年長模範父親

2019-08-03 17:34

賴惠員「店長體驗」 推廣六甲百年麵茶冰

2019-08-04 11:52

來呷泰式潛艇堡！熱血年輕志工1200公里環島義賣

2019-08-03 17:36

黃國昌再嗆包庇蘋果西打 新北市府：全按照法令去裁罰

2019-08-04 14:40

「韓流」消費潮帶動就業市場 高雄就博會徵才湧人潮

2019-08-03 16:59

身體變好 退休上校樂當太極推手

2019-08-03 23:15

他們都畢業於中國最高美術學府？今天齊聚金門文化局

2019-08-03 21:41

新鮮小鴿演防詐騙短劇 台下銀髮族眼睛雪亮誇：金趣味

2019-08-03 17:33

大陸限自由行再縮團客 屏縣府以拓源計畫迎戰

2019-08-03 16:14

無人機運載芒果 測試成功

2019-08-03 23:26

3年半釀47車禍 民生東、光復北路口待改善

2019-08-03 23:56

吃過珍奶火鍋嗎？ 網美帶路玩珍奶主題之旅

2019-08-03 18:26

台南大內酪梨盛產品質佳 50顆酪梨沙拉超吸睛

2019-08-04 12:10

花蓮金針花季開鑼 玉里交管

2019-08-03 23:46

淡水漁人碼頭 今晚煙火秀

2019-08-03 23:40

台中「靜城」1個月 移動式抓超速、噪音

2019-08-03 22:44

影／罹癌辣嬤化身少女甜心 歌唱大賽博得滿堂彩

2019-08-03 19:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top