守護竹市動物園30載 「河馬爸爸」陳宏業獲選模範父親

2019-08-04 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



父親節前夕，新竹市政府今表揚181位模範父親，今年最年輕的模範爸爸是39歲彭凱諺，最年長為高齡99歲陳輝極，特別的是，在動物園服務30載「河馬爸爸」陳宏業因照顧河馬樂樂也獲表揚，新竹市長林智堅表示，溫馨的父愛讓這座城市變得更溫暖幸福，並向所有的爸爸說聲「謝謝您們，辛苦了，父親節快樂」。

「河馬爸爸」陳宏業現年64歲，原本從事木工工作，因興趣主動到動物園服務，迄今已長達30年，目前是園內最資深員工，他每天習慣比表定時間提早1小時上班，餵養並清潔動物們的環境，園內每一隻動物的脾性他都如數家珍，其中河馬樂樂最聽他的話，動物園員工若想要幫河馬樂樂健康檢查，只能靠陳宏業出馬，他們如膠似漆的感情，也被園內員工暱稱「河馬爸爸」。

陳宏業說，河馬其實是很兇猛的動物，外人看到他與河馬那麼親近都覺得不可思議，他說，樂樂來新竹已20多年，他都給樂樂取台語綽號「阿肥」，陳宏業透露每天樂樂要吃一桶飼料、一桶紅蘿蔔當早餐，下午要搬運重達60公斤的牧草，讓阿肥當貴婦，在池畔享受下午茶。